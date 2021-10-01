Саакашвили поймали в Грузии

Саакашвили поймали в Грузии
Михаил Саакашвили. Фото: Vladimir Valishvili / Russian Look / www.globallookpress.com
Политик зря рискнул вернуться на родину

Бывшего грузинского главнокомандующего Михаила Саакашвили задержали на территории его родного государства. Об этом рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По данным, которые публикуют журналисты РИА "Новости", скандальный грузино-украинский политик заключен под стражу. Его уже перевели в пенитенциарное учреждение – сейчас Саакашвили находится в тюрьме. Дальнейшую судьбу грузина, который, впрочем, отказался от паспорта родной страны в пользу гражданства Украины, решат профильные ведомства.

Саакашвили принял решение приехать в Грузию ради участия в выборах в местные органы власти. При этом действующая тбилисская администрация сразу предупредила политика, что как только его нога переступит через грузинскую границу, его схватят и отправят за решетку. Теперь, 1 октября, премьер-министр страны сумел воплотить свою угрозу в жизнь.

Гарибашвили особо подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов "провели процедуру задержания на высшем уровне".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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