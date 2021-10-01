Политик зря рискнул вернуться на родину

Бывшего грузинского главнокомандующего Михаила Саакашвили задержали на территории его родного государства. Об этом рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По данным, которые публикуют журналисты РИА "Новости", скандальный грузино-украинский политик заключен под стражу. Его уже перевели в пенитенциарное учреждение – сейчас Саакашвили находится в тюрьме. Дальнейшую судьбу грузина, который, впрочем, отказался от паспорта родной страны в пользу гражданства Украины, решат профильные ведомства.

Саакашвили принял решение приехать в Грузию ради участия в выборах в местные органы власти. При этом действующая тбилисская администрация сразу предупредила политика, что как только его нога переступит через грузинскую границу, его схватят и отправят за решетку. Теперь, 1 октября, премьер-министр страны сумел воплотить свою угрозу в жизнь.

Гарибашвили особо подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов "провели процедуру задержания на высшем уровне".