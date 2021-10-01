В России ответили Украине на идею переименовать Владимир-Волынский

В России ответили Украине на идею переименовать Владимир-Волынский
Фото: pixabay.com
В Незалежной созрела идея вернуться в Древнюю Русь

В мэрии российского Владимира посоветовали деятелям киевского режима внимательно изучать исторические документы, прежде чем секвестировать название украинского города Владимир-Волынский.

"Мы можем пожелать им исключительно успеха, но и заодно все-таки, наверное, поднять исторические анналы, перелистать учебники и понять, что город Владимир может быть только один. И расположен он на территории Российской Федерации", – сказал РИА "Новости" начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира Александр Карпилович.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина считает, что возможное переименование Владимира-Волынского в реальности бумерангом ударит по властям Незалежной и усилит чувства родства у украинцев с русскими. Депутат назвала новый шаг постмайданных вождей выстрелом себе в ногу.

Она напомнила, что в обоих государствах есть много городов с одинаковыми названиями, что лишь свидетельствует об общности исторического пути наших народов.

"Раньше на это обращали внимание лишь специалисты, теперь об этом узнает и широкая публика. Это не только Владимир, но и, например, Переславль, Галич, есть и другие совпадения. И это показывает лишь то, что русские и украинцы – действительно один народ, как об этом и писал в своей известной статье президент (России) Владимир Путин", – подчеркнула Панина.

Политик указала на плохое знание истории у нынешних украинских националистов, которые не осознают, насколько однородным с разных точек зрения было древнерусское пространство. А вся эти действия киевского режима с переименованием в итоге даст обратный эффект, уверена она.

Ранее в пятницу, 1 октября, представитель порошенсковской партии "Евросолидарность", ярый русофоб и националист Владимир Вятрович сообщил, что депутаты горсовета Владимира-Волынского в Волынской области проголосовали за возвращении городу исторического названия – Владимир. Теперь эту инициативу должна утвердить Верховная рада.

Напомним, Владимир-Волынский назывался Владимиром до 1795 года. После вхождения в состав Российской Империи был переименован, чтобы отличать от русского города Владимира-на-Клязьме.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость315962
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А у нас в Айдахо есть Москва, забыли у рашуован спросить разрешения :))))
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