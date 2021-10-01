Вашингтон проигрывает Москве в исследованиях и развитии Арктики

Америка существенно уступают России в освоении Арктики, об этом пишет в своей аналитической статье в The Hill экс-сотрудник Минфина США и бывший член Комиссии по изучению региона Томас Данс.

"Выиграв холодную войну, мы теперь проигрываем ледяную", – считает американский эксперт.

Он подчеркнул, что Москва, в отличие от Вашингтона, успешно осваивает эти территории "стремительными темпами", что в результате принесет ей огромные доходы уже в ближайшие годы.

По его словам, арктические энергетические технологии и достижения РФ только процветают. С 2014 года российские производители ресурсов Арктики подали сотни отечественных патентов – это "внутренний инновационный импульс", отчасти вызванный тем, что Вашингтон заблокировал участие своей промышленности в российской Арктике.

А в это время Аляска борется с зияющим бюджетным дефицитом, который ограничивает ее способность субсидировать высокую стоимость здешней жизни. Между тем, нефть и газ по-прежнему составляют примерно половину экономики Аляски и четверть рабочих мест. При этом в нынешнем году из-за падения добычи ресурсов регион израсходовал бюджетные резервы, заметил специалист.

В этом свете Данс обратил внимание на слабое финансирование развития арктической инфраструктуры Белым домом, а также подчеркнул превосходство российского флота, который в разы опережает американский по количеству атомных ледоколов.

Собственно, как пишет автор, Россия располагает флотом из более чем 50 обычных и ядерных ледокольных кораблей, в то время как в США в общей сложности функционируют два судна.

Ну, и наконец, он пожаловался на то, что вдруг почувствовал себя во времена холодной войны, поскольку "подвергся идеологической чистке, подобной тем, которые я когда-то изучал": Белый дом неожиданно потребовал от него ухода в отставку или увольнения с поста комиссара Комиссии США по арктическим исследованиям.

