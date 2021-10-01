Политик задержан в Тбилиси

Главной темой дня стало сенсационное событие в Грузии. Там правоохранители задержали рискнувшего вернуться на родину бывшего местного президента Михаила Саакашвили. Грузинские СМИ публикуют кадры с экс-главнокомандующим с наручниками на руках.



На видеоролике запечатлен момент, когда Михаил Николозович в белоснежной рубашке и с "браслетами" на запястьях проходит на территорию ведомства, окна которого наглухо закрыты решетками. Два бравых правоохранителя ведут политика под руки. Саакашвили старается сделать вид, что ничуть не опечален происходящим. Бывший лидер грузин широко улыбается в камеру.

По данным TV Pirveli, государственного деятеля схватили в Тбилиси, в квартире на проспекте Гурамишвили. Его отправили в Руставскую тюрьму. Соратников одиозного украино-грузинского политика такое положение дел не устраивает. Они уже заявили, что готовятся к масштабным протестным акциям в воскресенье, 3 октября.

Неудивительно, ведь именно на это и рассчитывает Саакашвили. Перед своим задержанием он записал послание к народу Грузии. Михаил Николозович призвал соотечественников не бояться и "правильно" проголосовать на выборах, которые состоятся завтра, 2 октября. Он убежден, что уже 3 октября будет "праздновать победу" со своими приспешниками. Любопытно, что видео появилось на его странице в "Фейсбук" уже после задержания.

Украина, гражданством которой вовсю пользуется грузин, тоже отреагировала на ситуацию. Грузинского посла в этой стране вызвали на ковер в МИД. Представители киевских властей хотят получить полную информацию о деталях скандального задержания, пишет РИА "Новости".

О своем крайнем беспокойстве сообщил и главнокомандующий Незалежной Владимир Зеленский. Также украинского президента не устраивает "тон заявлений", которые звучат в Грузии.

Напомним, Саакашвили заявил о своем желании вернуться на родину для того, чтобы принять участие в выборах в местные органы власти. Стоит отметить, что его сразу предупредили о неминуемом задержании при появлении на территории Грузии.