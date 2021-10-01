Жителям Старого Света еще год назад в Москве намекали на возможные трудности в сфере энергетики

На фоне нынешнего газового кризиса, связанного с рекордными ценами на голубое топливо и нехватку сырья в подземных хранилищах Старого Света, европейцам напомнили о пророческих словах президента РФ Владимира Путина про отопление на континенте.

На сказанную год назад шутку российского лидера насчет вероятных проблем с энергетикой в Европе обратил внимание журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем телеграм-канале. Тогда верховный главнокомандующий, принимая в Кремле работников "Росатома" по случаю 75-летия атомной промышленности, заметил, что европейцы сами себе усложняют жизнь.

"Я как-то выступал в Германии: "атомную энергетику вы закрываете, газ у нас покупать не хотите. Чем будете топить? Дровами? Ну и дров у вас нет, в Сибирь надо ехать!" – сказал президент.

Добавим, сейчас в Европе наблюдается просто истерика вокруг нехватки голубого топлива, которое ежедневно устанавливает новые рекорды по стоимости – утром его цена добралась до отметки в $1200 за тыс. куб., упав к закрытию торгов до примерно $1100 за 1 тыс. кубов.

В частности, в Британии многие АЗС стоят пустые, бензина нет, за топливом в очередях люди устраивают драки. В Германии, которая вроде не должна поддаваться панике из-за стабильных поставок ей газа из России, выпустили ролик, в котором немцам посоветовали, как выживать после отключения электроэнергии.

А вот в Чехии деятели призвали Европу вступить в энергетическую войну с поставщиками газа – русскими, норвежцами, алжирцами, навязав им свои условия закупок голубого топлива.

