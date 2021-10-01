Европе напомнили о пророчестве Путина о дровах

Европе напомнили о пророчестве Путина о дровах
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Жителям Старого Света еще год назад в Москве намекали на возможные трудности в сфере энергетики

На фоне нынешнего газового кризиса, связанного с рекордными ценами на голубое топливо и нехватку сырья в подземных хранилищах Старого Света, европейцам напомнили о пророческих словах президента РФ Владимира Путина про отопление на континенте.

На сказанную год назад шутку российского лидера насчет вероятных проблем с энергетикой в Европе обратил внимание журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем телеграм-канале. Тогда верховный главнокомандующий, принимая в Кремле работников "Росатома" по случаю 75-летия атомной промышленности, заметил, что европейцы сами себе усложняют жизнь.

"Я как-то выступал в Германии: "атомную энергетику вы закрываете, газ у нас покупать не хотите. Чем будете топить? Дровами? Ну и дров у вас нет, в Сибирь надо ехать!" – сказал президент.


Добавим, сейчас в Европе наблюдается просто истерика вокруг нехватки голубого топлива, которое ежедневно устанавливает новые рекорды по стоимости – утром его цена добралась до отметки в $1200 за тыс. куб., упав к закрытию торгов до примерно $1100 за 1 тыс. кубов.

В частности, в Британии многие АЗС стоят пустые, бензина нет, за топливом в очередях люди устраивают драки. В Германии, которая вроде не должна поддаваться панике из-за стабильных поставок ей газа из России, выпустили ролик, в котором немцам посоветовали, как выживать после отключения электроэнергии.

А вот в Чехии деятели призвали Европу вступить в энергетическую войну с поставщиками газа – русскими, норвежцами, алжирцами, навязав им свои условия закупок голубого топлива.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость316891
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Все хвалили запад и превозносили его экономику, при этом презрительно именовали Россию бензоколонкой, отметая элементарные понятия, что без энергоносителей любая экономика останавливается. То что мы наблюдаем в самом начале сейчас. Очень завывали " эуропейцы " хохлы, изгаляясь на все извилины своего микроскопического мозга. Теперь они познали на своей вшивой шкуре больше всех, как не надо оскорблять и кусать руку дающую. Ну да им этого всё равно не дано понять, а только освоить на животном уровне, когда холод и голод <цензура> животных к людям, то бишь к Русским.
Гость315867
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Пиндосы прогибали Европу с закрытием АЭС только для того, чтобы увеличить свой доход от СПГ, но в виду малограмотности молодого менеджмента, не учли все риски. Как следствие - текущая ситуация с энергетиков в ЕС.
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