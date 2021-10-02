Власти сделали ставку не на тех геополитических игроков, заявил депутат

Транзит газа из России в Венгрию в обход Украины означает начало конца украинской экономики, который приведет к развалу всей страны. Такое мнение высказал оппозиционный депутат от партии Медведчука Илья Кива.

Напомним, 1 октября вступил в силу договор между Венгрией и "Газпромом" о поставках российского газа в обход украинской магистрали. После этого на Украине сообщили, что Россия прекратила транзит законтрактованного на год газа в Венгрию через украинский газопровод.

Как заявил в своем телеграм-канале Кива, все это произошло "благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции власти".

"Теперь всех тех, кто способствовал этому, типа Яценюков тогда, а сегодня Зеленских, можно будет спокойно привлекать за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство", – написал он.

Депутат отметил, что это приведет к уничтожению украинской газотранспортной системы, благодаря которой экономика Украины получала около $3 млрд ежегодно.

По его словам, потеря транзита произошла из-за проамериканской позиции действующих властей, которые, подыгрывая США, "уничтожили свою экономику и будущее". Америкацы, по его словам, пытались навязать Европе свой СПГ, однако проиграли рынок России.

Ранее в Киеве заявили, что можно не опасаться потери поступления российского газа, поскольку на Украине смогли подготовиться к подобному исходу событий.