На Украине дали старт развалу страны после потери транзита российского газа

На Украине дали старт развалу страны после потери транзита российского газа
Фото: pixabay.com
Власти сделали ставку не на тех геополитических игроков, заявил депутат

Транзит газа из России в Венгрию в обход Украины означает начало конца украинской экономики, который приведет к развалу всей страны. Такое мнение высказал оппозиционный депутат от партии Медведчука Илья Кива. 

Напомним, 1 октября вступил в силу договор между Венгрией и "Газпромом" о поставках российского газа в обход украинской магистрали. После этого на Украине сообщили, что Россия прекратила транзит законтрактованного на год газа в Венгрию через украинский газопровод. 

Как заявил в своем телеграм-канале Кива, все это произошло "благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции власти". 

"Теперь всех тех, кто способствовал этому, типа Яценюков тогда, а сегодня Зеленских, можно будет спокойно привлекать за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство", – написал он.

Депутат отметил, что это приведет к уничтожению украинской газотранспортной системы, благодаря которой экономика Украины получала около $3 млрд ежегодно. 

По его словам, потеря транзита произошла из-за проамериканской позиции действующих властей, которые, подыгрывая США, "уничтожили свою экономику и будущее". Америкацы, по его словам, пытались навязать Европе свой СПГ, однако проиграли рынок России. 

Ранее в Киеве заявили, что можно не опасаться потери поступления российского газа, поскольку на Украине смогли подготовиться к подобному исходу событий.

Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

трепанатор черепов
Пожаловаться Ответить
Гость315962
Ну посмотрим кто быстрее развалится, но 100% это будут не США и врятли Украина. А вот рашка очень вероятно
скорее это будет твоя прямая кишка. Она разорвётся от зависти и незалЭжности.
P.S. Где вас завистливых и тупых дЭбилов выращивают? Вы усрёитесь от потуги обосрАть и сломать всё вокруг. Но ничего не построите сами. Только ломать и зиговать! И "запад вам поможет"!
Гость315962
Пожаловаться Ответить
Ну посмотрим кто быстрее развалится, но 100% это будут не США и врятли Украина. А вот рашка очень вероятно
трепанатор черепов
Пожаловаться Ответить
Гость 235614
да , этот хохлович очень туп и видимо молод :)
Самое смешное что кацам абсолютно похрЭн развалится США или нэт. Развалится Украина или нет. Совершенно насрА.ть. Как говорится умерла так умерла. Теперь всё сами с нэжалЭзностью и западными партнёрами. Целиком или по кусочкам. С кастрюлями и флагами. Убив всю конкурентную промышленность. С голой <цензура>. Вперёд и с песней с безвизом на поля панов! Успехов им в этом деле.
Гость 235614
Пожаловаться Ответить
трепанатор черепов
ты дЭбил новость то читал? Это ваши вангуют. ВАШ депутат Верховной Рады! У тебя в башке Путин уже из каждого утюга мерещится. Кретин.
да , этот хохлович очень туп и видимо молод :)
Гость316891
Пожаловаться Ответить
Так бывает с теми, кто врагов берёт в друзья, но враги от этого друзьями не становятся и разваливают мнимого друга. Англосаксы валят хохлов как дрова на лесоповале.
Гость 235614
Пожаловаться Ответить
Гость 335149
Запасы шароварного метана марки "досада" у украинцев всегда при себе. Это конкуренты сша, тем надо сжиживать и транспортировать, а эти могут генерировать на месте по команде КРЫМ.
на всех хватит :))и на полек и на чехов хватит
трепанатор черепов
Пожаловаться Ответить
Гость315962
Иваны, вы ждёте развала США уже лет 50, развалилась США ? Так же вы уже 8 лет ждёте развала ЕС и Украины. Вангую - развалите скоро Россия, очень скоро причём
ты дЭбил новость то читал? Это ваши вангуют. ВАШ депутат Верховной Рады! У тебя в башке Путин уже из каждого утюга мерещится. Кретин.
Гость315962
Пожаловаться Ответить
Иваны, вы ждёте развала США уже лет 50, развалилась США ? Так же вы уже 8 лет ждёте развала ЕС и Украины. Вангую - развалите скоро Россия, очень скоро причём
Гость 335149
Пожаловаться Ответить
Запасы шароварного метана марки "досада" у украинцев всегда при себе. Это конкуренты сша, тем надо сжиживать и транспортировать, а эти могут генерировать на месте по команде КРЫМ.
Настоящий Одессит
Пожаловаться Ответить
Допрыгались козлы.
1 2
новости партнеров

В Чехии призвали Европу к "войне" с Россией по газу

Крупнейших мировых поставщиков голубого топлива заподозрили в противодействии "зеленой" революции на континенте

Россия застопорила работу Совбеза ООН во время заседания по Африке - СМИ

Дипломаты недовольны прозападными назначениями в экспертной группе по регионам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей