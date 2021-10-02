В Грузии впаяли Саакашвили новое обвинение

В Грузии впаяли Саакашвили новое обвинение
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/www.globallookpress.com
На фоне нескольких уголовных дел экс-президента подозревают в попытке госпереворота

Вернувшийся на родину украинский политик Михаил Саакашвили собирался совершить попытку государственного переворота в Грузии. Об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

По его словам, бывший президент намеревался "принести беспорядки в страну", однако правоохранители не дали политику совершить готовящееся преступление, передает РИА "Новости".

Напомним, Михаил Саакашвили за несколько дней до старта выборов в Грузии обявил, что намерен вернуться в страну в такой переломный для нее момент, несмотря на несколько заведенных на него на родине уголовных дел и отсутствие грузинского гражданства. 

В минувшую пятницу политик объявил, что прибыл в Батуми, призвав народ проголосовать на предстоящих выборах, однако после этого грузинские правоохранители заявили, что Саакашвили границу не пересекал. Позже выяснилось, что бывший президент к тому моменту находился в стране, как минимум, четыре дня, успев побывать в нескольких городах Грузии. Как при этом ему удалось уйти от взора сотрудников МВД – загадка. 

Позже бывшего президента все же смогли найти на территории Грузии. Его задержали и поместили под арест. Как заявили власти страны, о нахождении политика на грузинской территории спецслужбам было известно заранее, они внимательно отслеживали траекторию его передвижения, подготавливая операцию, но ставить в известность чиновников не спешили, чтобы избежать лишнего ажиотажа.

После поимки Саакашвили будут судить лишь по двум уголовным делам из четырех – по оставшимся ему уже вынесли приговор заочно в виде девяти лет лишения свободы. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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