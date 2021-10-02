Страна вряд ли переживет очередное потрясение

Ситуация в украинском государстве весьма далека от стабильной. Люди недовольны действиями нынешних киевских властей, также не прекращается грызня между самими политиками. Если ситуация будет развиваться в подобном ключе, Незалежную может ждать масштабный раздел территорий. Такого мнения придерживается бывший украинский депутат Евгений Мураев.



Экс-парламентарий Верховной рады заявил, что украинскому государству грозит потеря земель. Политик пребывает в уверенности, что соседние страны спят и видят, как бы прибрать территорию Незалежной к своим рукам.

На Галичину давно облизывается Польша. Венгрия не прочь расширить свои земли за счет Закарпатья. Даже Румыния начинает распространять свое влияние в Измаиле. Мураев отметил, что весьма бедные государства рискуют тратить свои деньги на некоторые области Украины, потому как уверены, что ту неминуемо ждет развал, а значит можно будет поживиться за счет ее территорий.

Разумеется, Мураев не преминул упомянуть и о нашем государстве. На Украине давно боятся, что некоторые части страны с радостью перейдут под крыло России или Белоруссии.

Бывший парламентарий призвал украинский народ трезво взглянуть на положение дел и отказаться от дальнейшей раскачки ситуации. Очередной Майдан страна точно не переживет.

"Нас просто поделят", – передает слова Мураева РИА "Новости".

К слову, недавно депутат от оппозиционной партии Украины Илья Кива заявил, что транзит голубого топлива из нашей страны в Венгрию в обход Незалежной означает начало конца украинской экономики, который приведет к развалу государства.