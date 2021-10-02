На Украине готовятся раздать земли России и Польше

На Украине готовятся раздать земли России и Польше
Фото: www.pixabay.com
продолжениеКиев установил сроки "возвращения" Крыма
Страна вряд ли переживет очередное потрясение

Ситуация в украинском государстве весьма далека от стабильной. Люди недовольны действиями нынешних киевских властей, также не прекращается грызня между самими политиками. Если ситуация будет развиваться в подобном ключе, Незалежную может ждать масштабный раздел территорий. Такого мнения придерживается бывший украинский депутат Евгений Мураев.

Экс-парламентарий Верховной рады заявил, что украинскому государству грозит потеря земель. Политик пребывает в уверенности, что соседние страны спят и видят, как бы прибрать территорию Незалежной к своим рукам.

На Галичину давно облизывается Польша. Венгрия не прочь расширить свои земли за счет Закарпатья. Даже Румыния начинает распространять свое влияние в Измаиле. Мураев отметил, что весьма бедные государства рискуют тратить свои деньги на некоторые области Украины, потому как уверены, что ту неминуемо ждет развал, а значит можно будет поживиться за счет ее территорий.

Разумеется, Мураев не преминул упомянуть и о нашем государстве. На Украине давно боятся, что некоторые части страны с радостью перейдут под крыло России или Белоруссии.

Бывший парламентарий призвал украинский народ трезво взглянуть на положение дел и отказаться от дальнейшей раскачки ситуации. Очередной Майдан страна точно не переживет.

"Нас просто поделят", – передает слова Мураева РИА "Новости".

К слову, недавно депутат от оппозиционной партии Украины Илья Кива заявил, что транзит голубого топлива из нашей страны в Венгрию в обход Незалежной означает начало конца украинской экономики, который приведет к развалу государства.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость316152
Пожаловаться Ответить
Одесса, Донецк, Луганск, Харьков, Николаев - России, остальное пущай дербанят все кому не лень.
Гость 317291
Пожаловаться Ответить
возьмут кому что нравится. и пусть живут люди.
1
новости партнеров

В Чехии призвали Европу к "войне" с Россией по газу

Крупнейших мировых поставщиков голубого топлива заподозрили в противодействии "зеленой" революции на континенте

Россия застопорила работу Совбеза ООН во время заседания по Африке - СМИ

Дипломаты недовольны прозападными назначениями в экспертной группе по регионам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей