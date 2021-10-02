Украина дала себе почти десятилетие на реализацию этой "спецоперации"

Украинское государство продолжает питать иллюзии по поводу захвата Крымского полуострова. В правящей партии Незалежной дошли до того, что даже разрабатывают планы по так называемому "возвращению" региона с конкретными сроками их реализации.



Измышлениями на этот счет поделилась представительница политической силы "Слуга народа" Марьяна Безуглая. Депутат партии украинского лидера Владимира Зеленского объявила, что Крымский полуостров должен быть "возвращен" в состав украинского государства к 2030-му году.

В данную "спецоперацию" украинка включила и Донбасс. Верховодцы с Незалежной планируют сломить донбасских ополченцев к этой же дате.

Заместительница главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и разведки разместила красочный пост на своей странице в социальной сети "Фейсбук". Безуглая выложила фотографию с симпатичной маленькой девочкой, которая бежит по пшеничному полю с украинским флагом в руках. В подписи значится, что общая цель украинцев заключается в восстановлении "суверенных границ" к 2030-му году.

В то время как представители ведущей политической силы Украины размышляют на тему приращения территорий, более трезво смотрящие на ситуацию украинские политические деятели думают об обратном процессе. Так, бывший парламентарий Верховной рады Евгений Мураев убежден, что очередной Майдан в его родном государстве неминуемо приведет к развалу страны и раздаче земель соседним державам.