Экс-глава страны собирался устроить госпереворот, считают власти

Вернувшийся на родину бывший грузинский президент Михаил Саакашвили действует в интересах России. Такое заявление сделал глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

По его словам, Саакашвили в течение девяти лет правления страной преследовал российские цели.

"Он передал РФ 20% территорий Грузии, стратегические экономические объекты и так далее. Затем, находясь в оппозиции, он продолжал делать русское дело", – приводит его слова РИА "Новости".

Поэтому, когда стоит вопрос о "русских делах" в Грузии всегда следует помнить о Саакашвили, подчеркнул он.

Раннее Кобахидзе заявил, что вернувшись в страну бывший президент намеревался совершить государственный переворот.