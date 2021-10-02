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Вернувшийся на родину бывший грузинский президент Михаил Саакашвили действует в интересах России. Такое заявление сделал глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
По его словам, Саакашвили в течение девяти лет правления страной преследовал российские цели.
"Он передал РФ 20% территорий Грузии, стратегические экономические объекты и так далее. Затем, находясь в оппозиции, он продолжал делать русское дело", – приводит его слова РИА "Новости".
Поэтому, когда стоит вопрос о "русских делах" в Грузии всегда следует помнить о Саакашвили, подчеркнул он.
Раннее Кобахидзе заявил, что вернувшись в страну бывший президент намеревался совершить государственный переворот.
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