В возвращении Саакашвили в Грузию нашли "русский след"

В возвращении Саакашвили в Грузию нашли "русский след"
Фото: Pavlo Gonchar/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Экс-глава страны собирался устроить госпереворот, считают власти

Вернувшийся на родину бывший грузинский президент Михаил Саакашвили действует в интересах России. Такое заявление сделал глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

По его словам, Саакашвили в течение девяти лет правления страной преследовал российские цели. 

"Он передал РФ 20% территорий Грузии, стратегические экономические объекты и так далее. Затем, находясь в оппозиции, он продолжал делать русское дело", – приводит его слова РИА "Новости".

Поэтому, когда стоит вопрос о "русских делах" в Грузии всегда следует помнить о Саакашвили, подчеркнул он.

Раннее Кобахидзе заявил, что вернувшись в страну бывший президент намеревался совершить государственный переворот.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Настоящий ОДЕССИТ
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Ну наконец-то..Куда не плюнь, везде Россия. Грузинская шваль уподобилась хохлоебам. Уверен, что Россия это просто так не оставит...Эти чурки забыли Чехию. Сцаное боржоми нигде не берут.
зеЧМО
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он Украинец.
Гость317324
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повесить его!!!!
1
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