Коллеги тщетно пытаются отыскать сотрудника

Очередной скандал грозит разгореться из-за странных событий вокруг белорусского государства. По некоторым данным, в Москве был задержан корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко.



Официальных доказательств данной информации пока нет. О том, что журналист схвачен, рассказали представители незарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра "Весна". Они связывают это пока неподтвержденное задержание со статьей Можейко, которая не пришлась по вкусу Минску.

О том, что Геннадий перестал выходить на связь, рассказал и главред издания Владимир Сунгоркин. По некоторым данным, мужчину схватили в Москве 1 октября.

Статья, из-за которой мог разгореться конфликт, посвящена печальному инциденту, недавно произошедшему в Белоруссии. Местный житель Андрей Зельцер во время спецоперации КГБ Республики застрелил одного из силовиков. Можейко решил осветить эту историю и привлек воспоминания одноклассницы стрелка, в которых душегубец был представлен с положительной стороны.

Предполагается, что именно после публикации этой статьи "КП в Беларуси" была заблокирована на территории белорусского государства. Теперь пропал и журналист, авторству которого принадлежит скандальный материал. Впрочем, пока такие данные остаются на уровне слухов и предположений, пишет РИА "Новости".

К слову, недавно глава Белоруссии Александр Лукашенко похвастался участием погибшего офицера КГБ в нейтрализации "вагнеровцев".