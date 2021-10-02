Планы России по Курилам обеспокоили Японию

Планы России по Курилам обеспокоили Японию
Фото: pixabay.com
Японские дипломаты направили в Москву протест

Якобы готовящиеся в октябре военные учения в районе Курильских островов вызвали недовольство у японской стороны. Токио направило в Москву ноту протеста. Об этом пишет издание Sankei Shimbun со ссылкой на собственные источники в правительстве. 

По заявлению Японии, Россия уведомила их о проведении боевых действий в акватории острова Кунашир еще в конце сентября. Они выразили обеспокоенность вероятными стрельбами "почти каждый день" вблизи японских границ.

В Минобороны РФ информацию о готовящихся учениях не сообщали.

До этого российские военные проводили маневры на Курилах в сентябре, с участием более 500 солдат и 50 единиц техники. 

Ранее во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавром министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что японская сторона считает неприемлимым введеный Россией особый налоговый режим на Курильских островах. По его мнению, Токио должно вести в регионе совместную с Москвой деятельность без ущерба интересам каждой из сторон.

Источник: Sankei Shimbun ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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