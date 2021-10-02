"Ни еды, ни питья": Китай обратился к России за помощью

"Ни еды, ни питья": Китай обратился к России за помощью
Фото: pixabay.com
В стране не хватает электричества для обеспечения нужд людей

Пекин просит Москву увеличить поставки электроэнергии в Поднебесную на фоне энерегетического кризиса в стране. Об этом пишет британское издание The Telegraph. 

В последнее время в стране участились случаи отключения электричества у пользователей. Государственные поставщики могут прибегнуть к обесточиванию населения из-за резкого скачка цен на уголь, сообщает СМИ. 

Китайцы жалуются в соцсетях, что электричество отсутствует по несколько часов в сутки.

"Даже столовая не работает, так что у нас нет ни еды, ни питья", – пишут люди.

Отсутствие электроэнергии сказывается и на других отраслях. В частности, это повлияло на работу структур ЖКХ – из-за недостатска электричества в стране начали появляться перебои с поставками воды.

Официальных подтверждений поступившего запроса не появлялось ни со стороны Пекина, ни Москвы. 

К слову, в самой Британии сейчас наблюдается топливный кризис. Из-за нехватки газа закрываются крупные предприятия, а проблемы с поставками бензина заставляют людей буквально сражатся за топливо в очереди к бензоколонке. Для того, чтобы наладить ситуацию в стране, власти решили задействовать армию.

Источник: The Telegraph
Роман ИГНАТОВ
Гость316152
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стандартный подход бритов: на фоне собственного кризиса вывалить народу статейку, что на самоме то деле у них все великолепно, а вот китайцы мучаются.
зеЧМО
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посадить миллиард китаёз на велики и крутите ликтричество)))
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