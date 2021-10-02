Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Пекин просит Москву увеличить поставки электроэнергии в Поднебесную на фоне энерегетического кризиса в стране. Об этом пишет британское издание The Telegraph.
В последнее время в стране участились случаи отключения электричества у пользователей. Государственные поставщики могут прибегнуть к обесточиванию населения из-за резкого скачка цен на уголь, сообщает СМИ.
Китайцы жалуются в соцсетях, что электричество отсутствует по несколько часов в сутки.
"Даже столовая не работает, так что у нас нет ни еды, ни питья", – пишут люди.
Отсутствие электроэнергии сказывается и на других отраслях. В частности, это повлияло на работу структур ЖКХ – из-за недостатска электричества в стране начали появляться перебои с поставками воды.
Официальных подтверждений поступившего запроса не появлялось ни со стороны Пекина, ни Москвы.
К слову, в самой Британии сейчас наблюдается топливный кризис. Из-за нехватки газа закрываются крупные предприятия, а проблемы с поставками бензина заставляют людей буквально сражатся за топливо в очереди к бензоколонке. Для того, чтобы наладить ситуацию в стране, власти решили задействовать армию.
Крупнейших мировых поставщиков голубого топлива заподозрили в противодействии "зеленой" революции на континенте
На фоне нескольких уголовных дел экс-президента подозревают в попытке госпереворота