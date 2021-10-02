Во время интервью Лукашенко взбесил американского журналиста словами о США - видео

Во время интервью Лукашенко взбесил американского журналиста словами о США - видео
Кадр: youtube.com
Американец отказался обсуждать действия власти своей страны

Интервью американского журналиста Мэтью Чанса с Александром Лукашенко для CNN стало своего рода сенсацией. Стороны не сколько общались друг с другом, сколько проверяли противника на прочность. Американец не стеснялся задавать главе провокационные вопросы в острой манере, а белорусский президент не скупился в выражениях, отвечая них. В какой-то момент Чансу и вовсе стало тяжело скрывать эмоции от высказываний Лукашенко.

Во время интервью журналист заявил главе Белоруссии, что стандарты соблюдения прав человека в стране "не очень высоки". В ответ Лукашенко решил привести в пример Соединенные Штаты Америки, где позволяют себе не соблюдать права человека во время выполнения миссии в других странах.

"Вы недавно нанесли удар в Афганистане, подозревая в терроризме, нанесли удар по семье. Погибло 12 детей", – заявил Лукашенко.

В этот момент Чанс поспешил перебить президента и не дать ему вести разговор о том, как ведут себя США на международной арене.

"Мы говорим о Беларуси, а не о Соединенных Штатах Америки. У нас нет времени, чтобы обсуждать это", – выпалил журналист.

Видео-отрезок приводит телеграм-канал "Пул Первого". 

Как заявили в Белоруссии, сотрудники американских СМИ во время беседы с Лукашенко "пробили дно", поскольку сразу после интервью журналист объявил, что не намерен выполнять требования белорусской стороны, которые были согласованы заранее. 

Источник: Телеграм
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость317221
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what about Iraq? did they find the chemical weapons? or may be brought the democracy? NO only disaster.....................
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