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Интервью американского журналиста Мэтью Чанса с Александром Лукашенко для CNN стало своего рода сенсацией. Стороны не сколько общались друг с другом, сколько проверяли противника на прочность. Американец не стеснялся задавать главе провокационные вопросы в острой манере, а белорусский президент не скупился в выражениях, отвечая них. В какой-то момент Чансу и вовсе стало тяжело скрывать эмоции от высказываний Лукашенко.
Во время интервью журналист заявил главе Белоруссии, что стандарты соблюдения прав человека в стране "не очень высоки". В ответ Лукашенко решил привести в пример Соединенные Штаты Америки, где позволяют себе не соблюдать права человека во время выполнения миссии в других странах.
"Вы недавно нанесли удар в Афганистане, подозревая в терроризме, нанесли удар по семье. Погибло 12 детей", – заявил Лукашенко.
В этот момент Чанс поспешил перебить президента и не дать ему вести разговор о том, как ведут себя США на международной арене.
"Мы говорим о Беларуси, а не о Соединенных Штатах Америки. У нас нет времени, чтобы обсуждать это", – выпалил журналист.
Видео-отрезок приводит телеграм-канал "Пул Первого".
Как заявили в Белоруссии, сотрудники американских СМИ во время беседы с Лукашенко "пробили дно", поскольку сразу после интервью журналист объявил, что не намерен выполнять требования белорусской стороны, которые были согласованы заранее.
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