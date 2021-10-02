Зеленский избавился от важнейшего оборонного предприятия Украины

Зеленский избавился от важнейшего оборонного предприятия Украины
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент поставил свою подпись на законе о ликвидации госконцерна

Украинский лидер Владимир Зеленский принял решение ликвидировать крупнейший государственный концерн "Укроборонпром". Глава государства уже подписал соответствующий закон.

Данное решение было принято в рамках реформирования объединения предприятий оборонно-промышленного комплекса государства. Об успешном согласовании законодательной инициативы с украинским главнокомандующим отчитались депутаты Верховной рады.

В ликвидированном предприятии сообщили, что такие действия в будущем позволят укрепить оборонную способность государства. Сейчас перед киевскими властями стоит задача осуществить перезагрузку более сотни предприятий, которые входили в корпорацию. Подчеркивается, что все права на собственность будут принадлежать властям Незалежной.

Теперь концерн станет акционерным обществом. Украинские власти планируют создать на его базе крупнейший холдинг "Оборонительные системы Украины" и еще один аэрокосмический холдинг. В киевском кабинете министров убеждают, что такие перемены пойдут на пользу боеготовности Незалежной.

Стоит отметить, что украинские государственные деятели не отказываются от весьма воинственной риторики. В этом государстве продолжают упражняться в антироссийских высказываниях. Недавно представительница правящей партии "Слуга народа" объявила, что Украина "вернет" российский Крымский полуостров в свой состав до 2030 года.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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Настоящий ОДЕССИТ
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Поздно вы стали думать хохлы. Поезд уже ушел и далеко.
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