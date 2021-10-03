Хотят "выдавить Россию": в высылке дипломатов из Болгарии нашли американский след

Хотят "выдавить Россию": в высылке дипломатов из Болгарии нашли американский след
Фото: Ilya Galakhov/www.globallookpress.com
Посол РФ раскрыла подоплеку происходящего

Дипломат Элеонора Митрофанова указала на роль США в громкой истории с высылкой наших дипломатов из Болгарии. Посол России подчеркнула, что подобные решения официальная София, скорее всего, принимала не самостоятельно. За высылками россиян стоит Вашингтон.

По мнению Митрофановой, Штаты хотят "выдавить Россию из всех сфер болгарской жизни". При этом дипломат отметила, что планы американцев – это утопия, и напомнила о мощной связи Москвы и Софии как в историческом, так и в духовном плане. Это нельзя "ни зачеркнуть, ни изменить", – заявила посол в разговоре с РИА Новости.

Напомним, наших дипломатов несколько раз высылали из страны. Подобные инциденты происходили весной этого года – в марте двух сотрудников дипмиссии попросили покинуть Болгарию, а в апреле персоной нон грата стал гражданин России, который был помощником военного атташе. Последнее случилось на фоне обвинений Москвы в причастности к взрывам, прогремевшим на болгарских складах.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
Гость313645
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Османы владели болгарскими, сербскими, а также рядом черногорских и румынских территорий с 1382 года!!! 140 лет назад был подписан мирный договор, остановивший войну России и Турции 1877-1878 годов. В соответствии с положениями договора была объявлена НЕЗАВИСИМОСТЬ БОЛГАРИИ... -
И что Россия получила и получает взамен от болгарских "братушек"? Подлые "плевки в спину"? С южным потоком лохонулись, "брАтки"? Теперь в бессильной злобе кизяк усраинский cocётe? :))) "Великий Эрдоган" может ещё раз прийти к вам "в гости" - будьте начеку... Только теперь вам ни Россия, ни ваша "НАТА" не поможет. :)))
Гость315177
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Россия пусть со своими внутренними проблемами разберётся, хотя бы с вакцинацией населения, а потом уже про другие страны что-то говорит.
А то, что дипломатов высылали, так это "спасибо" Лаврову говорить надо, который решил сталинистом стать, как и его главный начальник
Гость313699
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Искусственный интеллект самый мощный супер комп. Саммит и ещё 122 в один организм, они правят миром, Гегемон планеты всей.
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