Посол РФ раскрыла подоплеку происходящего

Дипломат Элеонора Митрофанова указала на роль США в громкой истории с высылкой наших дипломатов из Болгарии. Посол России подчеркнула, что подобные решения официальная София, скорее всего, принимала не самостоятельно. За высылками россиян стоит Вашингтон.



По мнению Митрофановой, Штаты хотят "выдавить Россию из всех сфер болгарской жизни". При этом дипломат отметила, что планы американцев – это утопия, и напомнила о мощной связи Москвы и Софии как в историческом, так и в духовном плане. Это нельзя "ни зачеркнуть, ни изменить", – заявила посол в разговоре с РИА Новости.

Напомним, наших дипломатов несколько раз высылали из страны. Подобные инциденты происходили весной этого года – в марте двух сотрудников дипмиссии попросили покинуть Болгарию, а в апреле персоной нон грата стал гражданин России, который был помощником военного атташе. Последнее случилось на фоне обвинений Москвы в причастности к взрывам, прогремевшим на болгарских складах.