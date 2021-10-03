Зеленский отказался уходить с поста президента

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Владимир Зеленский сообщил, что еще не решил, пойдет ли он на второй срок президентства. При этом нынешний лидер Украины заявил, что намерен работать до конца своего текущего срока.
В соцсетях тут же начали ехидно комментировать сказанное политиком. Так, высказались авторы телеграм-канала "Зрада чи Перемога".
"Зеленский: я еще ничего не решил о втором сроке. Ему бы первый дать для начала)", – говорится в комментарии.
Ранее Зеленский нелицеприятно высказался о поведении соратника. По словам главы Незалежной, председатель Рады Дмитрий Разумков пошел по собственному пути. Теперь его нельзя считать членом партии "Слуга народа". Зеленский припомнил Разумкову акцию, которую тот устроил с полгода назад. Политик собирал подписи у парламентариев, сообщив о намерении объявить президенту импичмент. Об этом пишет РИА ФАН.
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