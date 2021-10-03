Зеленский отказался уходить с поста президента

Зеленский отказался уходить с поста президента
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Глава Незалежной сделал заявление

Владимир Зеленский сообщил, что еще не решил, пойдет ли он на второй срок президентства. При этом нынешний лидер Украины заявил, что намерен работать до конца своего текущего срока.

В соцсетях тут же начали ехидно комментировать сказанное политиком. Так, высказались авторы телеграм-канала "Зрада чи Перемога".

"Зеленский: я еще ничего не решил о втором сроке. Ему бы первый дать для начала)", – говорится в комментарии.

Ранее Зеленский нелицеприятно высказался о поведении соратника. По словам главы Незалежной, председатель Рады Дмитрий Разумков пошел по собственному пути. Теперь его нельзя считать членом партии "Слуга народа". Зеленский припомнил Разумкову акцию, которую тот устроил с полгода назад. Политик собирал подписи у парламентариев, сообщив о намерении объявить президенту импичмент. Об этом пишет РИА ФАН.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
По теме

В Чехии призвали Европу к "войне" с Россией по газу

Крупнейших мировых поставщиков голубого топлива заподозрили в противодействии "зеленой" революции на континенте

В Грузии впаяли Саакашвили новое обвинение

На фоне нескольких уголовных дел экс-президента подозревают в попытке госпереворота

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей