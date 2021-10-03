"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова отреагировала на слова президента Украины

"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова отреагировала на слова президента Украины
Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Российский дипломат прокомментировала заявление о "наглой" внешней политике страны

Официальный представитель МИД ответила русской пословицей на недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского. Напомним, ранее он назвал внешнюю политику Незалежной "наглой". Мол, без такой тактики украинцев на международной арене никто не заметит.

Захарова отметила в своем телеграм-канале, что подобными заявлениями власти Незалежной попросту прикрывают провал – ничего из обещанного так и не было сделано, зато есть непомерные амбиции.

"Лучше не скажешь, если только пословицей русской – со свиным рылом в калашный ряд", – написала Захарова.

Она указала на ситуацию, которая сейчас сложилась на Украине. Реформы провалились, в стране царит внутренний раскол. По сути, никакого прогресса нет, есть лишь откат назад.

"...сто шагов назад", но не тихо на пальцах, а разнузданно и… нагло" – подытожила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее украинские журналисты заявили, что 3 октября покажут фильм-разоблачение об офшорах Зеленского. Подробности – в нашем материале.

Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
Гость318004
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гость
Гость313461 хочу чтобы маша сосала мой член какломалыш-дуплодок, тибю тилько парашанюк пердолить буде, в паре с засраковым, одновременно. Как и весь твой вонючий бандерский выпердышь. <цензура> готовься, <цензура>-невидимка.
"хочу чтобы маша сосала мой член какломалыш-дуплодок" -
гы... ну ты "упоролся" сырым кизяком, фантазёр!!! Пepeдpочил штоле??? Безюн не оторвал? Ибабать, по тебе психушка "плачет"!! :)))
"тибю тилько парашанюк пердолить буде, в паре с засраковым" -
животное, ты из пшекии штоле??? Вы там тоже "с горя" на кизяк подсели?! :)))
гость
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Гость313461 хочу чтобы маша сосала мой член какломалыш-дуплодок, тибю тилько парашанюк пердолить буде, в паре с засраковым, одновременно. Как и весь твой вонючий бандерский выпердышь. <цензура> готовься, <цензура>-невидимка.
Настоящий ОДЕССИТ
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Да уж...хохлоебов Захарова опустила по самое никуда) А главное точно..хохлы грязные хряки.
Гость316631
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Со свиным рылом . Это она про свое рыло ? Определенно !
Гость313645
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"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова отреагировала на слова президента Украины" -
Народ, эти слова - прямо "бальзам на сердце"!!! Наконец-то, российский МИД ОФИЦИАЛЬНО признал "живность", обитающую на территории усраинского питомника, СВИНЬЯМИ!!! УРА, товарищи!!!
Гость313645
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гость
в одном петюня был прав,клоун зеля наркоша---нюхает,курит,колется не важно!Последнии "выступления" диагноз подтверждают----сходит с ума.
Да уж... Но Зеляман не кизячный наркоман! На коксе, думаю, "сидит" - всё таки "элита", ёпти...
Гость313645
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Россиянин
Какой дипломат Захарова с суконным рылом ? Она всегда работала в СМИ и называть работником СМИ дипломатами... ?
Да и еще присвоить высший дипломатический ранг- за что ??? Мода пошла - всем особо приближенным пресс-секретарям присваивают генеральские звания, а чиновникам - звания Героя России - например, Кириенко.
"Да и еще присвоить высший дипломатический ранг- за что ???" -
Ты лучше объясни - КАК, блать, в вашем усраинском питомнике на должность "главы МИДа" "ставят" откровенных шизофреников-КАЛОедов - Климкина и Кулебу??? Вы там чё, все поголовно на поедание сырого кизяка перешли, от безысходности??? УЖАС!!!
Гость317846
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Прл
Гость313645
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Россиянин
Какой дипломат Захарова с суконным рылом ? Она всегда работала в СМИ и называть работником СМИ дипломатами... ?
Да и еще присвоить высший дипломатический ранг- за что ??? Мода пошла - всем особо приближенным пресс-секретарям присваивают генеральские звания, а чиновникам - звания Героя России - например, Кириенко.
"Какой дипломат Захарова с суконным рылом?" -
Ещё одна хохлобеская свинья на сайт залезла и фекалиями тут разбрасывается! Да поймите вы же, кизячники хохлобеские - какой бы вы себе ник не выбрали - всё равно вас тут за 5 сек. "раскусят" - потому как ВОНЯЕТ ОТ ВАС ХОХЛОСВИНАРНИКОМ АЖНО ЧЕРЕЗ МОНИТОР!!! В стойло, биоизделие подопытное!
гость
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в одном петюня был прав,клоун зеля наркоша---нюхает,курит,колется не важно!Последнии "выступления" диагноз подтверждают----сходит с ума.
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