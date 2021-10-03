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представитель МИД ответила русской пословицей на недавнее заявление украинского
лидера Владимира Зеленского. Напомним, ранее он назвал внешнюю политику
Незалежной "наглой". Мол, без такой тактики украинцев на международной арене
никто не заметит.
Захарова отметила в своем телеграм-канале, что подобными заявлениями власти Незалежной попросту прикрывают провал – ничего из обещанного так и не было сделано, зато есть непомерные амбиции.
"Лучше не скажешь, если только пословицей русской – со свиным рылом в калашный ряд", – написала Захарова.
Она указала на ситуацию, которая сейчас сложилась на Украине. Реформы провалились, в стране царит внутренний раскол. По сути, никакого прогресса нет, есть лишь откат назад.
"...сто шагов назад", но не тихо на пальцах, а разнузданно и… нагло" – подытожила представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее украинские журналисты заявили, что 3 октября покажут фильм-разоблачение об офшорах Зеленского. Подробности – в нашем материале.
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Дело может быть в отношении организации к вопросам Крыма
гы... ну ты "упоролся" сырым кизяком, фантазёр!!! Пepeдpочил штоле??? Безюн не оторвал? Ибабать, по тебе психушка "плачет"!! :)))
"тибю тилько парашанюк пердолить буде, в паре с засраковым" -
животное, ты из пшекии штоле??? Вы там тоже "с горя" на кизяк подсели?! :)))
Народ, эти слова - прямо "бальзам на сердце"!!! Наконец-то, российский МИД ОФИЦИАЛЬНО признал "живность", обитающую на территории усраинского питомника, СВИНЬЯМИ!!! УРА, товарищи!!!
Ты лучше объясни - КАК, блать, в вашем усраинском питомнике на должность "главы МИДа" "ставят" откровенных шизофреников-КАЛОедов - Климкина и Кулебу??? Вы там чё, все поголовно на поедание сырого кизяка перешли, от безысходности??? УЖАС!!!
Ещё одна хохлобеская свинья на сайт залезла и фекалиями тут разбрасывается! Да поймите вы же, кизячники хохлобеские - какой бы вы себе ник не выбрали - всё равно вас тут за 5 сек. "раскусят" - потому как ВОНЯЕТ ОТ ВАС ХОХЛОСВИНАРНИКОМ АЖНО ЧЕРЕЗ МОНИТОР!!! В стойло, биоизделие подопытное!