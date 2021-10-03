Российский дипломат прокомментировала заявление о "наглой" внешней политике страны

Официальный представитель МИД ответила русской пословицей на недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского. Напомним, ранее он назвал внешнюю политику Незалежной "наглой". Мол, без такой тактики украинцев на международной арене никто не заметит.



Захарова отметила в своем телеграм-канале, что подобными заявлениями власти Незалежной попросту прикрывают провал – ничего из обещанного так и не было сделано, зато есть непомерные амбиции.

"Лучше не скажешь, если только пословицей русской – со свиным рылом в калашный ряд", – написала Захарова.

Она указала на ситуацию, которая сейчас сложилась на Украине. Реформы провалились, в стране царит внутренний раскол. По сути, никакого прогресса нет, есть лишь откат назад.

"...сто шагов назад", но не тихо на пальцах, а разнузданно и… нагло" – подытожила представитель внешнеполитического ведомства.

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