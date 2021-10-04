В Японии сменили премьер-министра

Высокий пост занял экс-глава местного МИД

В Японии произошли серьезные политические перемены. На прошедшем голосовании был избран новый премьер-министр Страны восходящего солнца. Им стал руководитель правящей партии либералов и демократов Фумио Кисиду.

Ранее государственный деятель занимал пост руководителя главного японского внешнеполитического ведомства. О новом высоком назначении приняли решение депутаты нижней палаты парламента. Кисиду стал "юбилейным", сотым премьер-министром государства.

Впрочем, большой интриги в этом событии не было. Решение о высоком назначении принимают представители партий. Учитывая, что у правящей политической силы было решающее число голосов, неудивительно, что именно их кандидат одержал победу.

Стоит отметить, что японцы продолжают придерживаться агрессивной антироссийской риторики. Недавно там заявили, что обеспокоены планами России по российским же Курилам.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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Настоящий ОДЕССИТ
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И все хотят Курилы. Очнитесь раскосые...!
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