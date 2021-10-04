Скандал с "Досье Пандоры" на Украине: за Зеленского взялся Сорос

Скандал с "Досье Пандоры" на Украине: за Зеленского взялся Сорос
Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Репутация главы Незалежной окончательно подорвана

Публикация "Досье Пандоры" лишает президента Украины Владимира Зеленского шанса переизбраться на второй срок. Это устроили за два года до выборов, чтобы, с одной стороны, заставлять его делать сейчас, что требуется Западу, а с другой, чтобы подготовить почву для нового президента. Та же стратегия использовалась и в отношении Петра Порошенко, отмечает главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

Доклад о финансовых махинациях Зеленского был опубликован "Консорциумом журналистов-расследователей", спонсируемым Джорджем Соросом. Его тут же растиражировали западные СМИ, в том числе влиятельная "Гардиан". Параллельно киевские расследователи из проекта "Следствие.инфо" представили и свой фильм про тайный бизнес Зеленского и его товарищей по "Кварталу 95".

В частности, утверждается, что бывший шоумен свою компанию Maltex, зарегистрированную в офшоре на Британских Виргинских островах, переписал на Сергея Шефира (на которого, напомним, недавно было совершено покушение), однако продолжает получать от нее доход.

Кроме того, подтверждена сохраняющаяся по сей день связь Зеленского с олигархом Игорем Коломойским, указывает Гужва.

"Разуверить в этом Запад Зеленский может разве что путем ареста Коломойского и всех его активов по делу Приватбанка. Но в таком случае Коломойский вывалит такой массив информации о Зе, что "досье Пандоры" про офшоры покажется невинной детской сказкой",

– отмечает Гужва. По его оценке, Зеленский стараниями расследователей предстает совершенно "мутным типом", который ничуть не лучше Порошенко: так же уходит от налогов, так же связан с криминалом.

Интересно, что в свое время аналогичный слив секретной информации соросовцы устроили в отношении Петра Порошенко, после чего политик уже не смог отмыться от репутации главного коррупционера страны и потерял шансы на новое президентство. Зеленскому выпутаться из этой истории будет еще сложнее на фоне попыток установить "единоличное правление". Тот же закон против олигархов в обществе теперь будет восприниматься совершенно иначе, когда известно, как структуры Зеленского и Коломойского вместе отмывают деньги за рубежом.

Ранее Зеленский дал понять, что рассматривает вероятность остаться на посту президента Незалежной еще на один срок. Вскоре после этого издание "Следствие.Инфо" анонсировало "громкое разоблачение" деятельность нынешнего главы государства. 

Источник: Страна ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
Гость316152
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игорь
не знаю
смотрю вот на 30 летних коллег и удивляюсь как им работать то еще 30 лет то))
лидеры россии некие))
наверное мечтают СДОХНУТЬ уже на работе лишь бы быть Лидерами))
Видимо у тебя с коллегами работа мешки по ночам из вагонов разгружать, тогда да, сочувствую
Гость 316120
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игорь
не знаю
смотрю вот на 30 летних коллег и удивляюсь как им работать то еще 30 лет то))
лидеры россии некие))
наверное мечтают СДОХНУТЬ уже на работе лишь бы быть Лидерами))
всё сопли жуешь хохло-троляшь замаскированный ? пошёл бы для страны что то сделал. Вот у таких соплежуев пенсии и нет ! А развитые страны западной Европы ,используют своих граждан до 67 лет, и только потом пенсия.
игорь
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Гость317923
Дак там только про тебя, Игорек, а ты никому не интересен
не знаю
смотрю вот на 30 летних коллег и удивляюсь как им работать то еще 30 лет то))
лидеры россии некие))
наверное мечтают СДОХНУТЬ уже на работе лишь бы быть Лидерами))
Гость317923
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игорь
нашли чем удивить
почему эта пандора не говорит о том сколько денег украдено было когда пенсию у всего народа россии крали?
Дак там только про тебя, Игорек, а ты никому не интересен
игорь
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нашли чем удивить
почему эта пандора не говорит о том сколько денег украдено было когда пенсию у всего народа россии крали?
Гость315170
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Бедная, бедная Украина! Люди разбежались по миру в поисках заработков, а презики ворюги и корупционеры, жируют!
Гость 367121
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Вот это ржака :)
Гость316281
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Что для пендосов взрыв атомной бомбы, то для хола пук в поле
Бункерный Дед-Бидон
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Бубочка е6аный дебил. Он плохо кончит.
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