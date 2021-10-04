Смена канцлера в Германии: чего ждать России

В том случае, если Олаф Шольц станет канцлером ФРГ, отношения между Берлином и Москвой не ухудшатся

В России есть опасения, что с приходом нового правительства в Германии отношения между двумя странами могут претерпеть изменения. Если Олаф Шольц станет канцлером ФРГ, отношения между Берлином и Москвой вряд ли ухудшатся, пишет немецкая RND.

Под вопросом пока остается позиция его потенциальных партнеров по коалиции. Как "зеленые", так и Свободная демократическая партия Германии (СвДП) выступают против России. Более того, среди немецких партий "зеленые" – самые жесткие критики политики Кремля.

Конечно, в Москве знают, что во многих политических вопросах да и как торговый партнер ФРГ и ее федеральный канцлер Ангела Меркель были для России важнее, чем США. Поэтому в Кремле Меркель воспринимали всерьез и ценили за ее прагматизм, даже если он был гораздо более трезвым, нежели чем "курс объятий", взятый ее предшественником Герхардом Шредером по отношению к Российской Федерации.





То, что она отстояла газопровод "Северный поток – 2", преодолев сопротивление США, и даже в трудные времена всегда пыталась поддерживать конструктивный диалог со своим российским коллегой, также ставится ей в заслугу.

Как ранее сообщало издание "Утро", на прошедших накануне в Германии выборах в бундестаг блок ХДС/ХСС, представителем которого является покидающая пост канцлера ФРГ Ангела Меркель, пришел к финишу вторым, набрав 24,1%. Это худший результат консерваторов за всю историю парламентских выборов.



Кроме этих политсил в бундестаг проходят "Зеленые" (14,8%), либеральная Свободная демократическая партия (11,5%), правопопулистская "Альтернатива для Германии" (10,3%) и Левая партия (4,9%).