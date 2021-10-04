Дипломата Северной Македонии выдворяют из России

Это ответная мера Москвы на действия Скопье

Сотрудник посольства Северной Македонии в России объявлен персоной нон грата. Об этом сообщили в МИД РФ в понедельник, 4 октября.

"Данная мера является ответом на принятое в августе с.г. северомакедонской стороной ничем не обоснованное решение объявить "persona non grata" дипломата посольства России в Скопье",

– пояснили в российском дипломатическом ведомстве.

Ранее власти Северной Македонии объявили о высылке двух сотрудников МИД РФ из Скопье, выразив таким образом солидарность с Чехией.

Источник: МИД РФ ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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