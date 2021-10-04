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Глава Российской Федерации Владимир Путин не отвергает возможности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и готов к ней, однако пока предпосылок для нее нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 4 октября.
"Сначала хорошо бы определиться с тем, что президенты могли бы обсуждать, – и вот здесь мы не фиксируем продвижения",
– пояснил Песков причину, по которой не ведется подготовка к российско-украинскому саммиту, передает URA.RU.
Ранее в Киеве заявили, что рассчитывают на встречу двух лидеров в течение ближайшего полугода. Причем отметили, что "запретных" тем не будет, поскольку Москва уже "торгуется" по повестке.
В Кремле неоднократно давали понять, что готовы обсуждать с Киевом вопросы двусторонних отношений, но Крым и Донбасс к ним не относятся. Для переговоров в "нормандском формате" также нет предпосылок, так как Киев не выполнил необходимые для этого шаги.
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