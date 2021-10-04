Песков раскрыл проблемный момент при подготовке встречи Путина и Зеленского

Песков раскрыл проблемный момент при подготовке встречи Путина и Зеленского
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Президент РФ готов к переговорам с украинским коллегой, подтвердили в Кремле

Глава Российской Федерации Владимир Путин не отвергает возможности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и готов к ней, однако пока предпосылок для нее нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 4 октября.

"Сначала хорошо бы определиться с тем, что президенты могли бы обсуждать, – и вот здесь мы не фиксируем продвижения",

– пояснил Песков причину, по которой не ведется подготовка к российско-украинскому саммиту, передает URA.RU.

Ранее в Киеве заявили, что рассчитывают на встречу двух лидеров в течение ближайшего полугода. Причем отметили, что "запретных" тем не будет, поскольку Москва уже "торгуется" по повестке.

В Кремле неоднократно давали понять, что готовы обсуждать с Киевом вопросы двусторонних отношений, но Крым и Донбасс к ним не относятся. Для переговоров в "нормандском формате" также нет предпосылок, так как Киев не выполнил необходимые для этого шаги.

Источник: Ura.ru
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость317952
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Как Сбер продаёт офисы. Народного Ополчения лом 20, кор. 1, в углу де не работает сотовая глушилка стоит, де выкуривают его их этого помещения, НО ДЕЛО В ТОМ что во всём доме всё работает. И внутренний шпион в углу поставил глушилку, чтобы был предлог продать офис. Или это шпион засланный или Сбер нацелился за хорошую мзду продать офис. Вот как сейчас дела делаются, а на население им начхать Будет пивняк очередной. И спешили с продажей, видно своему продали.
как следует из представленных материалов, председатель правления Сбербанка Герман Греф держал $ 55 млн и € 65 тыс. в семейном оффшоре
Настоящий ОДЕССИТ
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Советую ВВП сходить в цирк. Толку будет больше)
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