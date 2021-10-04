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Совет республики Национального собрания Белоруссии (верхняя палата парламента) одобрил сегодня законопроект о приостановке действия соглашения с Евросоюзом о реадмиссии. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты в своем телеграм-канале.
"Совет республики одобрил проект закона Республики Беларусь "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения", - говорится в сообщении.
Документ принят с подачи президента Республики Александра Лукашенко "в рамках ответных мер на недружественные действия", предпринятые коллективным Брюсселем в отношении Минска. Соглашение между Белоруссией и ЕС о реадмиссии граждан, пребывающих без разрешения, было подписано 8 января 2020 года.
Ранее в понедельник, 4 октября, данный документ прошел утверждение в нижней палате белорусского парламента. Отмечается, что депутаты рассмотрели законопроект в единственном чтении. Теперь его должен подписать глава государства.
Напомним,
законопроект о приостановке соглашения с Евросоюзом о реадмиссии в нижнюю палату парламента Лукашенко внес в начале сентября. Данный документ
определял механизм передачи, принятия и возврата лиц, которые нарушили условия въезда, пребывания и проживания в конкретной стране.
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