Депутаты приняли документ в единственном чтении

Совет республики Национального собрания Белоруссии (верхняя палата парламента) одобрил сегодня законопроект о приостановке действия соглашения с Евросоюзом о реадмиссии. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты в своем телеграм-канале.

"Совет республики одобрил проект закона Республики Беларусь "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения", - говорится в сообщении.

Документ принят с подачи президента Республики Александра Лукашенко "в рамках ответных мер на недружественные действия", предпринятые коллективным Брюсселем в отношении Минска. Соглашение между Белоруссией и ЕС о реадмиссии граждан, пребывающих без разрешения, было подписано 8 января 2020 года.

Ранее в понедельник, 4 октября, данный документ прошел утверждение в нижней палате белорусского парламента. Отмечается, что депутаты рассмотрели законопроект в единственном чтении. Теперь его должен подписать глава государства.

Напомним, законопроект о приостановке соглашения с Евросоюзом о реадмиссии в нижнюю палату парламента Лукашенко внес в начале сентября. Данный документ определял механизм передачи, принятия и возврата лиц, которые нарушили условия въезда, пребывания и проживания в конкретной стране.

