Брюссель подтвердил планы по созданию военной миссии ЕС на Украине

Брюссель подтвердил планы по созданию военной миссии ЕС на Украине
Фото: Serg Glovny / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Таким образом европейское объединение хочет выразить солидарность киевскому режиму на фоне активности РФ у своих границ

Брюссель разрабатывает различные схемы поддержки киевского режима. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Набиля Массрали, комментируя информацию о возможном создании военной миссии Евросоюза на территории Незалежной из-за якобы "агрессии" России.

"ЕС изучает пути повышения устойчивости Украины, переговоры по возможным мерам поддержки продолжаются", – цитирует РИА "Новости" еврочиновницу.

Накануне немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Евросоюза сообщила, что Брюссель собирается создать на Украине военную учебную миссию в связи с "активностью" России на своих границах. Согласно умозаключениям представителей ЕС, такая миссия должна стать "выражением солидарности" с киевским режимом на фоне ситуации с Крымом.

По данным газеты, "делегация" получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM). Отмечается, что о создании этой структуры попросили главы МИД и минобороны Украины, написав "конфиденциальное письмо" шефу дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

Кроме того у брюсселевцев есть и другие идеи насчет повышения военного потенциала украинских вооруженных сил. В частности, европейцы собираются расширить действующую с 2014 года консультативную миссию ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Незалежной.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость317381
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Во первых "в Украине".
Во вторых: не миссия нужна а полноценные военные базы НАТО с присутствием войск United States !
PS: желательно наличие B-52 и B-1 для того чтобы бункерно-плешивый дед спокойнее спал.
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