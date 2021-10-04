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Брюссель разрабатывает различные схемы поддержки киевского режима. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Набиля Массрали, комментируя информацию о возможном создании военной миссии Евросоюза на территории Незалежной из-за якобы "агрессии" России.
"ЕС изучает пути повышения устойчивости Украины, переговоры по возможным мерам поддержки продолжаются", – цитирует РИА "Новости" еврочиновницу.
Накануне немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Евросоюза сообщила, что Брюссель собирается создать на Украине военную учебную миссию в связи с "активностью" России на своих границах. Согласно умозаключениям представителей ЕС, такая миссия должна стать "выражением солидарности" с киевским режимом на фоне ситуации с Крымом.
По данным газеты, "делегация" получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM). Отмечается, что о создании этой структуры попросили главы МИД и минобороны Украины, написав "конфиденциальное письмо" шефу дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.
Кроме того у брюсселевцев есть и другие идеи насчет повышения военного потенциала украинских вооруженных сил. В
частности, европейцы собираются расширить действующую с 2014 года
консультативную миссию ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Незалежной.
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Во вторых: не миссия нужна а полноценные военные базы НАТО с присутствием войск United States !
PS: желательно наличие B-52 и B-1 для того чтобы бункерно-плешивый дед спокойнее спал.