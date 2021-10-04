Глава государства подписал указы о назначении врио губернаторов Владимирской и Тамбовской областей

Президент России Владимир Путин назначил Александра Авдеева врио губернатора Владимирской области, а Максима Егорова – врио губернатора Тамбовской области. Соответствующие указаны опубликованы на сайте Кремля.

4 октября российский лидер провел встречи с политиками в формате видеоконференции. Примечательно, что новые врио глав регионов являются выпускниками "школы губернаторов". Авдеев – выпускник первого потока, а Егоров – четвертого.

На самом деле, "школа губернаторов" – это народное название уникальной программы по подготовке кадрового управленческого резерва государственной службы России. Она запущена в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Обучение в "школе губернаторов" проводится по программе, совместно разработанной Корпоративным университетом Сбербанка, Московской школой управления "Сколково", РАНХиГС при Президенте РФ и Высшей школой экономики на основе лучших практик.

Отметим, что в ходе встречи врио губернаторов поблагодарили главу государства за оказанное доверие. Политики рассказали Путину о предыдущем трудовом опыте. Российский лидер пожелал им удачи на новых должностях.