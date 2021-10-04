Саакашвили поставил властям ультиматум по голодовке

Экс-глава Грузии намерен не принимать пищу до конца жизни, если не примут его условия

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили выдвинул властям Республики ультиматум в связи со своей голодовкой – он прекратит ее лишь после того, как задержанные из-за него граждане и сам политик будут отпущены на свободу. Об этом сообщил адвокат Ника Гварамия.

Через него Михаил Николозович передал привет руководству страны из застенков.

"Вам известно, что я объявил голодовку. Я хочу, чтобы вы знали, что я ее не прекращу ни в коем случае, пока я и задержанные из-за меня люди не будем на свободе. Я очень люблю жизнь, но эта голодовка будет до конца моей жизни", – пригрозил пан Саакашвили.

Ранее в понедельник появились новые подробности появления беглого политика в родной Грузии. Как сообщает "Пятый канал", бывший президент проник в Республику на пароме из Одессы, прячась в вентиляционной кабине грузовика. Затем Саакашвили прятался в доме водителя машины. В результате, этому человеку грозит четыре года тюрьмы за сокрытие преступника.

Напомним, Саакашвили был задержан грузинскими силовиками 1 октября.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость318019
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Что ему голодовка, он галстуками запасся.
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