Оппозиционный политик раскритиковал президента Белоруссии за интервью CNN

Бывший министр культуры Белоруссии и дипломат Павел Латушко в очередной раз подверг президента Александра Лукашенко критике за неоднозначное интервью американскому телеканалу CNN. Политик заявил о полном провале главы государства.

Руководитель оппозиционного движения "Народное антикризисное управление" считает, что Лукашенко не является президентом Белоруссии. Он поддержал граждан, критикующих телеканал за подпись "президент", но в то же время отметил, что это было важным условием интервью.

"Журналист CNN достойно вел беседу с диктатором [Лукашенко] и глушил его фактами", – заявил Латушко.

Политик также подчеркнул, что интервью показало "примитивный взгляд" Лукашенко на события, которые сегодня происходят в Белоруссии. Оппозиционер напомнил, что на все аргументы глава государства отвечал, что это фейк. По версии лидера НАУ, президент РБ переводил стрелки на западные страны.

Латушко уверен, что взгляды Лукашенко устарели. По его мнению, президент Белоруссии отрицает действительность и постоянно лжет. Политик заявил, что попытка "рассказать правду" обернулась для Лукашенко полным провалом.

"Словом "фейк" не вернешь жизни убитых", – добавил оппозиционер.

Он также отметил, что Лукашенко говорил об убитых так, как будто их жизни ничего не стоят. Кроме того, политика возмутило, что глава РБ "округлял" число смертей от коронавируса. Латушко подчеркнул, что белорусы заслужили свободное будущее "без диктатора".