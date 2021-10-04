Гражданам страны напомнили про обязанность детей заботиться о своих пожилых родителях

Российским пенсионерам, которым не хватает денег на еду, но еще хватает сил, предложили устроиться на физически несложную работу. С таким советом выступил первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике, председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Комментарий политика касался результатов исследования "ФедералПресс", согласно которому 40% опрошенных пожилых респондентов нашей страны сообщили, что им хватает средств лишь на продукты, а каждому четвертому недостаточно финансов на пропитание.

"Я понимаю этих людей и понимаю, что такое пенсия в нынешнее время, но сказать, что не хватает пенсии на еду, это мало что сказать, там еще лекарства, там еще "коммуналка", болезни, недуги. К большому сожалению, в Российской Федерации такая пенсия", – заявил изданию NEWS.ru Рязанский.

Причиной тому сенатор назвал низкую зарплату, которая не позволяет гражданам заработать себе на более высокую пенсию, а также сделать накопление на старость. Одновременно, считает политик, у каждого российского пенсионера есть какая-то маленькая заначка, но она зависит от разных жизненных обстоятельств, в частности, некоторым старикам помогают их дети или другие родственники. Однако тяжелее всех тем, у кого таких близких нет, подчеркнул Рязанский.

По его мнению, несколько изменить данное положение вещей могут только льготы и некоторые соцнадбавки для пенсионеров и ветеранов. А также, если есть силы, они могут подрабатывать.

"Чудес никаких не бывает... Только если есть силы устраиваться на какую-то работу, можно обратиться за какой-то разовой материальной помощью, но все равно она будет разовой", – указал политик.

Он напомнил, что пенсия будет индексироваться и становиться более современной, т.к. принят соответствующий закон.

На прошлой неделе в ПФР рассказали о неочевидном условии для повышенной пенсии. Дополнительные выплаты касаются тех пожилых родителей, которые имеют детей-студентов.

