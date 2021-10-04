Украине предрекли полное разорение через три года

Украине предрекли полное разорение через три года
Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Незалежную раздирает глубокий внутренний конфликт

Украина за 30 лет своей независимости не смогла стать витриной постсоветского пространства, она окончательно погрузилась во внутренний конфликт. До полного разорения ей осталось три-пять лет. С таким неутешительным прогнозом для судьбы соборной выступил политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "Наш".

По его словам, в 90-е годы на Западе смотрел на Незалежную как на пример успешной трансформации бывшей советской республики в "европейского тигра". Причем это касалось и экономики, и привлекательности украинского общества в целом, считает эксперт.

Поясняя свою мысль он заметил, что на Украине ранее не было выраженных религиозных и этнических противоречий, соборная находилась на достаточно высоком уровне жизни по меркам СССР. Сегодня же государство пребывает в состоянии распада из-за глубокого внутреннего конфликта. На территории страны постепенно рождаются образования, которые могут "разорвать" ее, указал политолог. По его мнению, власти должны решить вопрос геополитической ответственности.

"Если предыдущий режим (Петра) Порошенко и режим (Владимира) Зеленского рассчитывают на то, что их партнеры по евроатлантике будут разделять эту ответственность, они очень ошибаются. Тактически все ограничено тремя-пятью годами, когда необходимо завершить это ресурсное освоение Украины", – резюмировал Ермолаев.

Сейчас в украинском обществе обсуждают громкий скандал, связанный с публикацией так называемого "досье Пандоры", подготовленного "Консорциумом журналистов-расследователей", спонсируемым американским финансистом Джорджем Соросом.

В материале, в частности, говорится об участии президента Украины Владимира Зеленского и его ближайших соратников в налоговых махинациях. В документах консорциума фигурируют сведения об офшорных операциях экс-комика и днепропетровского олигарха Игоря Коломойского на $40 миллионов.

Ярый оппонент лидера украинцев журналист Анатолий Шарий полагает, что эта публикация появилась не случайно. Он назвал ее черной меткой, посланной Западом пану Зеленскому с предупреждением о скорой его замене на более адекватного лидера нации.

Источник: Ютуб-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Отака халепа
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Когда на Украине пройдёт естественный отбор, оставшиеся аборигены-хуторяне скажут:,,Чому ми бiднi? -Тому, що дурнi.- А чому дурнi?- Тому, що бiднi.
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