Михаил Николозович провел в замкнутом пространстве двое суток

Грузинские медиа смакуют подробности феерического возвращения на родину бывшего президента страны и экс-главы Одесской гособладминистрации Михаила Саакашвили, арестованного местными силовиками 1 октября.

Так, телекомпания "Имеди" сообщила, что политик пробрался в Поти еще 27 сентября. Оказывается, Михаил Николозович прибыл морем из Одесской области, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток.

Из Поти Саакашвили направился в Батуми в трейлере также сейчас арестованного дальнобойщика Элгуджи Цомая. Затем этот же водитель довез экс-главу государства в Тбилиси на свою квартиру на улице Квишхетской, где его и задержали правоохранители, пишет "Взгляд".

Читатели в комментариях вдоволь посмеялись над путешествием Михаила Николозовича на родину (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"вспомнился мультик про Чебурашку...", "В ящике с апельсинами", "Как мешок картошки.?", "В контейнере с галстуками?", "Подарок для самого слабого)))"



Также в понедельник, 4 октября, стало известно об аресте двух работников Потийского порта, оказавших содействие Саакашвили в пересечении госграницы.

Сегодня же украино-грузинский деятель передал через своего адвоката властям ультиматум. Саакашвили пригрозил, что не прекратит голодовку до тех пор, пока на свободу не будут выпущены он сам и все задержанные по его делу граждане.

