Кто "слил" данные об офшорах Зеленского: на Украине дали ответ

Кто "слил" данные об офшорах Зеленского: на Украине дали ответ
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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В Незалежной разгорелся грандиозный скандал

Публикация так называемого "досье Пандоры" получила широчайший резонанс. По мнению многих, сведения о незаконных богатствах главы Украины Владимира Зеленского отрезают ему путь к новому сроку президентства. Юрист Евгений Лосовский уверен, что к нашумевшим событиям приложили руку западные спецслужбы.

Публикация обширного перечня с миллиардерами и мировыми лидерами, которые (по заверениям авторов материала) пользуются офшорами, дабы скрыть свои накопления, может сыграть серьезную роль в изменении ситуации на международной арене. В "черный список" попал и пан Зеленский. Украинский журналист убежден, что это произошло неслучайно.

По мнению Лосовского, так называемое расследование проводилось руками спецслужб Соединенных Штатов Америки или Европейского Союза. Таким образом они продемонстрировали Зеленскому, что недовольны его политикой в Незалежной.

Эксперт также отметил, что удар нанесен и по многим власть имущим украинцам. Люди, которые работали с такими гражданами, тоже в шоке – у них уже "волосы встали дыбом". Получение денег от лица с теперь весьма подмоченной репутацией может обернуться серьезными проблемами.

Похожее мнение ранее высказал журналист Анатолий Шарий. Эксперт убежден, что данное досье является своего рода черной меткой Зеленскому, который перестал устраивать коллективный Запад.

Источник: Наш ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость315177
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Вот только граждан России в списке гораздо больше. Но об этом авторы умалчивают. А здешние боты ЕР и комментаторы, которые топят за ЕР, считают, что так и надо - всё мечтают, что и им с "кормушки" перепадёт
Гость317381
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А кто слил данные про офшоры россиянских быдло-патриотов ?
Щеневмерликам!
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На Украине правят мракобесы
Бандеровцы, нацисты на подбор
Но избирают укры этих бесов
Подписан Украине приговор

Будет такой же конец нацистскому безумию на Украине как в 1945 ом в Германии, придут освободители.
Гость317405
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Пля, я уж подумал , что укруськие шароварные дегенераты нашли в офшорном скандале руку Кремля.))

Самая офигенная новость в том, что самый главный и большой офшор находится в... США. Стране, которая активно борется с офшорами, коррупцией и прочими нехорошими делами. Что, впрочем, не мешает этой стране на всём этом хорошо зарабатывать.
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