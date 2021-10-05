В Швеции заявили о необходимости вступить в НАТО из-за действий России

В Швеции заявили о необходимости вступить в НАТО из-за действий России
Фото: Sweden hunts suspected foreign s/Xinhua/www.globallookpress.com
Законопроект уже поступил в парламент Королевства

Швеция должна отказаться от военного нейтралитета и вступить в НАТО. Только так она сможет обеспечить оборону своих рубежей и защитить население от внешних угроз. Об этом заявили депутаты риксдага от умеренных сил Королевства. Предложение о вступлении в Североатлантический военный блок они уже внесли на рассмотрение шведского парламента.

Обосновывая свою позицию, депутаты заявили, что задуматься о присоединении к НАТО заставляют "провокационные действия России" в Балтийском море. Учитывая, что Стокгольм и так активно сотрудничает с Брюсселем, полноценное членство в НАТО представляется им самым "разумным вариантом", поскольку даст Швеции преимущества, которых в статусе партнера она пока не имеет.

По мнению замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, заявление умеренных не означает, что шведские политики однозначно склоняются в сторону НАТО. Однако это сигнал, что "маховик противостояния в отношении России раскручивается все больше". Вероятность, что Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО, достаточно велика, высказался эксперт в комментарии RT.

Ранее стало известно о намерении Швеции заключить соглашение в области обороны с Норвегией и Данией. Обе страны являются членами НАТО. 

Источник: RT ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
Гость318276
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Россия строит газопроводы в Европу. Ни на кого не нападает. О какой защите и от кого пишут Шведы? Просто готовятся к новой коллективной войне с нами. Грабить ведь надо кого-то. А рядом "дикая" Россия с "нищим и неграмотным" народом и такими громадными "незаслуженными" ресурсами. Вот он цель защиты.
Гость314846
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