Законопроект уже поступил в парламент Королевства

Швеция должна отказаться от военного нейтралитета и вступить в НАТО. Только так она сможет обеспечить оборону своих рубежей и защитить население от внешних угроз. Об этом заявили депутаты риксдага от умеренных сил Королевства. Предложение о вступлении в Североатлантический военный блок они уже внесли на рассмотрение шведского парламента.

Обосновывая свою позицию, депутаты заявили, что задуматься о присоединении к НАТО заставляют "провокационные действия России" в Балтийском море. Учитывая, что Стокгольм и так активно сотрудничает с Брюсселем, полноценное членство в НАТО представляется им самым "разумным вариантом", поскольку даст Швеции преимущества, которых в статусе партнера она пока не имеет.

По мнению замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, заявление умеренных не означает, что шведские политики однозначно склоняются в сторону НАТО. Однако это сигнал, что "маховик противостояния в отношении России раскручивается все больше". Вероятность, что Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО, достаточно велика, высказался эксперт в комментарии RT.

Ранее стало известно о намерении Швеции заключить соглашение в области обороны с Норвегией и Данией. Обе страны являются членами НАТО.