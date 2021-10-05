Саакашвили из тюрьмы пожаловался Зеленскому на Путина

Саакашвили из тюрьмы пожаловался Зеленскому на Путина
Михаил Саакашвили. Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Скандальный политик написал послание главе Незалежной на трех языках

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили оказался в тюрьме не из-за того, что нарушил закон, и не из-за того, что прибыл в страну, где был заочно осужден, а потому что этого захотел глава российского государства Владимир Путин. Об этом сам Саакашвили рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Открытое письмо Зеленскому на трех языках – украинском, русском и английском – появилось в "Фейсбуке" Саакашвили утром 5 октября. В тексте опальный политик поблагодарил президента Незалежной за поддержку, назвав его "настоящим государственным деятелем высокого класса".

Свой арест он считает незаконным, обвинения "сфальсифицированными": по словам Саакашвили, их никто в мире, кроме России, не признает.

"Я фактически являюсь личным узником Путина",

– заявил находящийся в грузинской тюрьме политик. При этом Украину он назвал своей второй родиной и сообщил, что гордится причастностью к проводимым в Незалежной реформам.

Ранее в Киеве заявили, что намерены добиваться экстрадиции Саакашвили, однако в Тбилиси не увидели для этого оснований.

Саакашвили тайно пробрался в Грузию накануне муниципальных выборов. По мнению экспертов. Он рассчитывал, что его партия победит, и он сможет вернуться во власть. Однако расчет оказался не верен, в результате Саакашвили придется отсидеть не только присужденные ранее сроки, но и, возможно, понести наказание за попытку госпереворота.

Источник: Фейсбук
Николай ВИКТОРОВ
Гость318304
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Вот оно как, а мы то думали просто лохонулся, думал сейчас сторонники набегут, защитят, свершат переворот и на трон приведут.
Гость316152
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"назвав его "настоящим государственным деятелем высокого класса" - знатно лизнул))) А когда в укродурке был, дак че-то Моника Лезински был плохой-плохой.
tehnik74
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"Я фактически являюсь личным узником Путина",Сказал мишико и сожрал последний галстук.
Гость318298
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Можно еще в Спортлото пожаловаться.
Гость318285
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Де факто похоже на отчаянное послание Вашингтону, дескать, помогите! я еще послужу вам, я еще смогу быть вам преданным псом! я на все согласен - помогите!!!
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