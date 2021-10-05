Американку оскорбило такое соседство

Бывшая советница 45-го президента США Дональда Трампа Фиона Хилл продолжает развлекать общественность своими мемуарами, в которых делится весьма изощренными фантазиями на политическую тему. В одной из глав она рассказала о "злом умысле", который ей удалось разглядеть в том, что однажды ее посадили рядом с президентом РФ Владимиром Путиным.



Как-то раз госпожа Хилл отправилась в Россию для участия в экспертном мероприятии. Высокопоставленную на тот момент госслужащую посадили рядом с российским главнокомандующим. Вместо того, чтобы порадоваться близости первого лица могучей державы, она начала строить догадки, почему ей досталось именно это место.

После долгих и изнурительных размышлений американка пришла к выводу, что ей отвели роль "обрамления Путина". Госпожа Хилл невысокого мнения о своей женской привлекательности. Дама указала, что была этакой "серой мышкой", которую намерено усадили с Путиным, чтобы выгодно его оттенить.

Хилл считает, что представляет из себя идеальную золотую середину: ее нельзя назвать совсем уж некрасивой женщиной, но и привлекательной она не является. При этом она "не слишком старая и не слишком молодая". Американка также добавила, что о такой философии ей якобы поведала тогдашний главред РИА "Новости" Светлана Миронюк.

"Я женщина без видных качеств, как растение в горшке, обрамляющее господина Путина", – объявила Хилл.

Миронюк якобы рассказала ей, что женщина с модельной внешностью или мужчина рядом с президентом вызвало бы ненужное внимание.

К слову, недавно бывшая соратница Трампа Стефани Гришэм обвинила нашего президента в том, что он специально кашлял при экс-главнокомандующем США, чтобы запугать его таинственной инфекцией.