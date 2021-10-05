Киев определился с планами прямых закупок газа у Москвы

Киев определился с планами прямых закупок газа у Москвы
Денис Шмыгаль. Фото: Hennadii Minchenkoukrinform / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
В Незалежной в топливном кризисе на европейском континенте обвинили РФ

Киевский режим не собирается возвращаться к прямым контрактам на закупку газа у Москвы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию "Левый берег".

Глава кабмина успокоил соотечественников информацией о накопленных в подземных хранилищах страны свыше 18,5 млрд куб голубого топлива.

"Сейчас мы довольно уверенно себя чувствуем с точки зрения прохождения отопительного сезона с газом. В принципе, Украина по состоянию на конец позапрошлой недели на 90% готова к отопительному сезону", – отметил пан Шмыгаль.

На вопрос журналиста, рассматривают ли власти вариант прямого диалога с РФ по поставкам сырья в случае его дефицита на фоне очень холодной зимы, премьер ответил, что "такие переговоры не планируются".

Также он прокомментировал нынешний газовый кризис и рекордные цены на голубое топливо в связи с недостаточными запасами в европейских ПХГ. Пан Шмыгаль выразил уверенность, что эта ситуация "рано или поздно завершится".

"Я считаю, что это один из элементов гибридной войны, теперь уже против Европы и против Украины со стороны РФ. Это манипуляция ценами на газ", – проговорил западную пропагандистскую мантру украинец.

Между тем, ранее во вторник, 5 октября, местное издание "Экономическая правда" сообщило, что у Незалежной для проведения отопительного сезона не хватает 4 миллиардов кубометров голубого топлива . В публикации отмечается, что решить эту проблему "Нафтогазу" поможет компенсация за потерю контроля над ГТСУ, которую компания получит уже в текущем году.

Источник: Левый берег ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость318351
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Видимо за фразу "голубого топлива" платят больше, чем просто за слово "газ"!
Настоящий Одессит
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Главное, что сделали выбор. Только потом не ныть, хотя верить хохлоебам себя не уважать.
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