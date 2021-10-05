Украина обвинила Россию в хаосе на газовом рынке Европы

Украина обвинила Россию в хаосе на газовом рынке Европы
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
продолжениеНа Украине испугались широкомасштабной войны с Белоруссией
Киев с Варшавой решили сообща отстоять энергетическую безопасность всего континента

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Москву в создании хаоса на газовом рынке Европы из-за "накручивания" цен на голубое топливо. Министр выразил готовность киевского режима сообща с Варшавой отстоять энергетическую безопасность всего континента.

Свою воодушевляющую европейцев речь пан Кулеба произнес в ходе рабочего визита в Польшу, где провел переговоры с польским коллегой Збигневом Рау. На встрече министры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.

Украинец изобразил традиционную для постмайданных вождей Незалежной мантру о том, что российский газопровод "Северный поток-2" якобы несет угрозу и соборной, и полякам, и всему Старому Свету. Входят ли в него Германия или, скажем, Венгрия, пан Кулеба не стал уточнять.

"Россия уже целенаправленно дестабилизирует поставки газа европейским потребителям и создает хаос на рынке из-за накручивания цен на газ. Украина и Польша готовы совместно противодействовать угрозам энергетической безопасности и стабильности европейского континента", – приводят заявление шефа украинской дипломатии его пресс-служба.

Министры подчеркнули важность плановой интеграции энергетической системы Незалежной в европейскую ENTSO-E.

Кроме того, на переговорах стороны уделили особое внимание председательству Варшавы в ОБСЕ в 2022 г. В связи с чем пан Кулеба пригласил пана Рау посетить в начале следующего года зону разграничения в Донбассе. А поляк обещал украинцу, что во время председательства в ОБСЕ Варшава все будет делать для прекращение конфликта в шахтерском регионе и "возвращения" Крыма киевскому режиму.

Судя по всему, в руководстве Незалежной хором следуют одной методичке – ранее сегодня другой деятель страны, а именно глава правительства Денис Шмыгаль тоже сыпал обвинениями в адрес РФ из-за рекордных цен на газ в Европе. Ни Норвегия, ни США, ни арабские государства такой "чести" в очередной раз не удостоились.

Между тем, на защиту Москвы в данном вопросе встал Берлин. Возможно, там тоже надоела застрявшая пластинка.

Добавим, сегодня цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигала $1 426 за тыс. куб. метров. Правда, затем упала до $1369,4.

Источник: МИД Украины ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость314979
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Два, мать их Дон Кихота спасителя ЕС, на них и так в Европе смотрят, как на двух токсичных дурнушек на балу! Из за председательства польши в ОБСЕ в следующем году, нам точно нужно покинуть эту контору, желательно до внесения оплаты за членство , эти поляки с хохлами и прибалтами разгуляются в своей истерии по поводу России!
Гость318004
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"Киев с Варшавой решили сообща отстоять энергетическую безопасность всего континента" -
Вот хохлобесы-негодяи! И пшеков таки "подсадили" на сырой кизяк! suka, как задрали эти "гурманы". Пшеки и так то "умом и сообразительностью" не отличались... А теперь вообще "<цензура>-тибидох" будет!!! :)))
"Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Москву в создании хаоса" - а этого бутиратного чё, опять из клиники выпустили и дали побаловаться микрофоном?
В России анонсировали еще один газопровод в обход Украины
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Европа может в ближайшее время обратиться к России с просьбой построить вторую ветку газопровода «Балканский поток» – сухопутного продолжения «Турецкого потока». Сейчас через «Балканский поток» проходит 15,75 млрд кубометров газа.
₴ривна
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Умом хохлов нам не понять, аршином общим не измерить! Лавров сказал:
дебилы <цензура>-дь!..... И в это надо просто верить!!
Гость318369
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охх, воры возмущаются- обокрасть не получается
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