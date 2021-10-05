Лидер РФ считает, что на континенте несерьезно относятся к проблеме энергобезопасности

Европейцы бьются в истерике в свете рекордных цен на голубое топливо на биржах континента, устроив газовую неразбериху собственными руками. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время сегодняшнего совещания с членами правительства.

"Вы видите, что в Европе происходит. Там истерика и какая-то неразбериха на рынках! Почему? Да потому что серьезно к этому не относятся. Кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающую отрасль", – объяснил происходящее в топливной сфере лидер РФ.

Добавим, что больше всего из-за цен на газ истерят в Киеве и Варшаве, обвиняя Москву в создании хаоса на европейских рынках. При этом именно Польша и Украина активно выступают против "грязного" российского голубого топлива. Одновременно эта парочка пытается не допустить запуска "Северного потока-2" ради сохранения украинской ГТС для прокачки все того же сырья из РФ.



Напомним, ранее во вторник, 5 октября, на торгах цена на газ в Европе установила очередной рекорд. Так, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигала $1 426 за тыс. куб. метров. Правда, затем упала до $1369,4.

