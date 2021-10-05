На Украине испугались широкомасштабной войны с Белоруссией

На Украине испугались широкомасштабной войны с Белоруссией
Фото: kremlin.ru
Соратник Зеленского считает, что Путин может втянуть Лукашенко в конфликт против Украины

Международные отношения Украины и Белоруссии и так сегодня на спаде, а некоторые недобросовестные политики продолжают подливать масло в огонь. Так, соратник президента Владимира Зеленского, депутат Верховной Рады Егор Чернов поделился в социальных сетях фантазиями о предстоящей войне с Белоруссией. 

Парламентарий уверен, что боестолкновения будут носить широкомасштабный характер. Украинский политик испугался, что президент России Владимир Путин может привлечь на свою сторону белорусского лидера Александра Лукашенко. По его мнению, война с РБ сегодня более реалистична, что вторжение РФ на территорию Украины. 

По словам "слуги народа", Лукашенко согласился на войну с Украиной в знак благодарности Путину за поддержку. Парламентарий отметил, что в Белоруссии хватит вооружения для полномасштабной войны с Украиной. Особенно его насторожило заявление главы государства о покупке российских комплексов С-400. 

Соратник Зеленского подчеркнул, что Белоруссия уже давно готовит почву для предстающего конфликта. По его мнению, обвинения Лукашенко в сторону Украины совсем неслучайны. Депутат Рады отметил, что нападение может произойти в любое время по надуманной причине и призвал украинцев готовиться к нему. 

Источник: Facebook Егора Чернова ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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