Соратник Зеленского считает, что Путин может втянуть Лукашенко в конфликт против Украины

Международные отношения Украины и Белоруссии и так сегодня на спаде, а некоторые недобросовестные политики продолжают подливать масло в огонь. Так, соратник президента Владимира Зеленского, депутат Верховной Рады Егор Чернов поделился в социальных сетях фантазиями о предстоящей войне с Белоруссией.

Парламентарий уверен, что боестолкновения будут носить широкомасштабный характер. Украинский политик испугался, что президент России Владимир Путин может привлечь на свою сторону белорусского лидера Александра Лукашенко. По его мнению, война с РБ сегодня более реалистична, что вторжение РФ на территорию Украины.

По словам "слуги народа", Лукашенко согласился на войну с Украиной в знак благодарности Путину за поддержку. Парламентарий отметил, что в Белоруссии хватит вооружения для полномасштабной войны с Украиной. Особенно его насторожило заявление главы государства о покупке российских комплексов С-400.

Соратник Зеленского подчеркнул, что Белоруссия уже давно готовит почву для предстающего конфликта. По его мнению, обвинения Лукашенко в сторону Украины совсем неслучайны. Депутат Рады отметил, что нападение может произойти в любое время по надуманной причине и призвал украинцев готовиться к нему.