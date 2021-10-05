Зеленский ввел новые санкции против России

Киевский режим наложил бессрочные рестрикции на кандидатов в Госдуму по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении ряда граждан РФ и российских предприятий. Об этом сообщает "Интерфакс" во вторник, 5 октября.

Отмечается, что под ограничения попали 95 граждан Украины и России, причастных к выборам в Госдуму в Крыму.

Бессрочные рестрикции наложены на кандидатов в парламент в – как самовыдвиженцев, так и по партийным спискам.

Также пан Зеленский ввел экономические санкции против трех российских компаний и одного предприятия из Сингапура: ООО "Завод судовой светотехники "Маяк", ПАО "Амурский судостроительный завод", Федеральное казенное предприятие РФ "Казанский государственный казенный пороховой завод" и сингапурскую Zasshid PTE. LTD.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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