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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении ряда граждан РФ и российских предприятий. Об этом сообщает "Интерфакс" во вторник, 5 октября.
Отмечается, что под ограничения попали 95 граждан Украины и России, причастных к выборам в Госдуму в Крыму.
Бессрочные рестрикции наложены на кандидатов в парламент в – как самовыдвиженцев, так и по партийным спискам.
Также пан Зеленский ввел экономические санкции против трех российских компаний и одного предприятия из Сингапура: ООО "Завод судовой светотехники "Маяк", ПАО "Амурский
судостроительный завод", Федеральное казенное предприятие РФ "Казанский
государственный казенный пороховой завод" и сингапурскую Zasshid PTE.
LTD.
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