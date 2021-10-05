Киев хочет оказать гуманитарную помощь Крыму

Киев хочет оказать гуманитарную помощь Крыму
Фото: Olena Khudiakova / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
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Власти готовы поддержать регион в борьбе против COVID-19

Украинские власти опасаются за распространение коронавирусной инфекции и ухудшения эпидемиологической ситуации на неподконтрольных территориях. В этой связи, официальный Киев готов оказать помощь Крыму и Донбассу. Об этом в эфире телеканала "ДОМ" рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Чиновник уверен, что на неподконтрольных украинским властям территориях ДНР, ЛНР и Крыма ситуация с ковидом весьма напряженная. Совет национальной безопасности и обороны поддерживает позицию официальных властей об отправке гуманитарной помощи на Донбасс и в Крым. 

По мнению секретаря Совбеза Украины, многие медицинские работники уже покинули территории, вышедшие из-под контроля Киева. Меж тем, Украина заявляет о готовности оказать гуманитарную поддержку регионам, где, как считают власти, врачи не могут справиться с возросшим числом заболеваний. 

Данилов отметил, что гуманитарная помощь может быть оказана только в том случае, если в Крыму и на Донбассе пожелают ее принять. Он подчеркнул, что на местах никто такие решения не принимает. По версии чиновника, власти неподконтрольных территорий согласовывают свои действия с российской стороной. 

Источник: Телеканал ДОМ ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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Гость318004
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Настоящий ОДЕССИТ
Нет слов. Неужели еще имеются такие идиёты.
А чего ты хотел? :)) У хохлобесов щас }I{опа - ХОЛОДА "на носу" - а газ "не заготовлен", транзит газа - "накрывается медным тазом", кизяка на топку - тоже остро не хватает!!! Они там щас мечутся, по своему зверопитомнику, практически в АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ - пытаются придумать какую-нить "фишку", чтобы "смотрители" сжалились, и хотя бы кизяка завезли. В бессильной ярости, хохлобесы стали более "жёстко долбиться", оставшимися у них "жалкими запасами" кизяка!!! Именно следствием "этой ЖЁСТКОЙ кизячной вакханалии" и являются подобные наркоманские "рационально-патриотические предложения"!!! :)))
Настоящий ОДЕССИТ
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Нет слов. Неужели еще имеются такие идиёты.
Феодосий
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идиот на идиоте. Ну не могут нормальные люди нести подобную галимотью.. Ну просто нет уверенности,что там эти существа во главе со своим скоморохом в адеквате. Место им в палате № 6,хот верно уж поздно и пора бы всю эту кодлу слить в унитаз.
La Cucaracha
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Они недавно писали, что скапливаются лекарства с истекающим сроком годности. На тобi, боже, що нам не гоже. Всё по- хохляцки.
Boa constricor
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Просроченные ампулки ,дешёвки, девать некуда. Засунул бы их себе Данилов в одно место.
Гость317715
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В очко себе свою гуманитарную помощь засуньте свиньи чубатые!
Гость318004
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Гость315549
Нет уж, кизяк себе оставьте.
"Киев хочет оказать гуманитарную помощь Крыму" -
Бро, согласен! Я как прочитал этот заголовок - в ужас пришёл! Хохлобесы решили Крым кизяком закидать?!
"В этой связи, официальный Киев готов оказать помощь Крыму и Донбассу." -
Умора!:))) Какую медицинскую помощь вы можете оказать?!:) Супрун развалила ваше здравоохранение донЕльзя - вы теперь к доктору Айболиту под дерево ходите! А собираетесь помочь Крыму и Донбассу... Блать, вы раствор кизяка клизмами себе в очко вводите теперь??? Чтобы быстрее "торкало"??? Хохлобесы ибабанатные!!!
Клавдия
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Ощущение в сумашедствии Хохлов каждым днём поражает
Гость316152
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Прикольная у укрополитиков реальность в которой они обитают))) Забористые печеньки у Нуланд оказались. никак укробесов не отпустит
Лис
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Трепло, <цензура>... Гуманитарной обстановкой в Крыму и на Донбассе он озаботился, кретин. А воду в Крым не вы перекрыли, часом? А Донбасс не вы бомбите ежедневно? Так что <цензура> на <цензура>, со своей "помощью", бандерлог хренов.
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