Власти готовы поддержать регион в борьбе против COVID-19

Украинские власти опасаются за распространение коронавирусной инфекции и ухудшения эпидемиологической ситуации на неподконтрольных территориях. В этой связи, официальный Киев готов оказать помощь Крыму и Донбассу. Об этом в эфире телеканала "ДОМ" рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Чиновник уверен, что на неподконтрольных украинским властям территориях ДНР, ЛНР и Крыма ситуация с ковидом весьма напряженная. Совет национальной безопасности и обороны поддерживает позицию официальных властей об отправке гуманитарной помощи на Донбасс и в Крым.

По мнению секретаря Совбеза Украины, многие медицинские работники уже покинули территории, вышедшие из-под контроля Киева. Меж тем, Украина заявляет о готовности оказать гуманитарную поддержку регионам, где, как считают власти, врачи не могут справиться с возросшим числом заболеваний.

Данилов отметил, что гуманитарная помощь может быть оказана только в том случае, если в Крыму и на Донбассе пожелают ее принять. Он подчеркнул, что на местах никто такие решения не принимает. По версии чиновника, власти неподконтрольных территорий согласовывают свои действия с российской стороной.