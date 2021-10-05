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Украинские власти опасаются за распространение коронавирусной инфекции и ухудшения эпидемиологической ситуации на неподконтрольных территориях. В этой связи, официальный Киев готов оказать помощь Крыму и Донбассу. Об этом в эфире телеканала "ДОМ" рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Чиновник уверен, что на неподконтрольных украинским властям территориях ДНР, ЛНР и Крыма ситуация с ковидом весьма напряженная. Совет национальной безопасности и обороны поддерживает позицию официальных властей об отправке гуманитарной помощи на Донбасс и в Крым.
По мнению секретаря Совбеза Украины, многие медицинские работники уже покинули территории, вышедшие из-под контроля Киева. Меж тем, Украина заявляет о готовности оказать гуманитарную поддержку регионам, где, как считают власти, врачи не могут справиться с возросшим числом заболеваний.
Данилов отметил, что гуманитарная помощь может быть оказана только в том случае, если в Крыму и на Донбассе пожелают ее принять. Он подчеркнул, что на местах никто такие решения не принимает. По версии чиновника, власти неподконтрольных территорий согласовывают свои действия с российской стороной.
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Дело может быть в отношении организации к вопросам Крыма
Бро, согласен! Я как прочитал этот заголовок - в ужас пришёл! Хохлобесы решили Крым кизяком закидать?!
"В этой связи, официальный Киев готов оказать помощь Крыму и Донбассу." -
Умора!:))) Какую медицинскую помощь вы можете оказать?!:) Супрун развалила ваше здравоохранение донЕльзя - вы теперь к доктору Айболиту под дерево ходите! А собираетесь помочь Крыму и Донбассу... Блать, вы раствор кизяка клизмами себе в очко вводите теперь??? Чтобы быстрее "торкало"??? Хохлобесы ибабанатные!!!