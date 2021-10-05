В ЕС обвинили Белоруссию в зарабатывании денег на беженцах и давлении на европейцев

В Евросоюзе задумались над тем, как не допустить авиасообщения Минска с теми государствами, откуда больше всего идет поток нелегальных мигрантов, которые стремятся перебраться на территорию Старого Света. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним дела Илва Йоханссон на слушаниях Европарламента.

По ее словам, волна беженцев в ЕС из Сирии, Ирака и стран Африки через Белоруссию продолжает расти. Шведка обвинила Минск в пособничестве нелегалам и попытке дестабилизировать континентальное объединение.

"Люди обычно ищут убежища от Белоруссии, а не в Белоруссии. Режим использует людей беспрецедентным образом в качестве инструмента давления на Европейский союз и зарабатывания денег", – цитирует "Лента.ру" политика.

Йоханссон нашла выход из создавшегося положения – нужно просто прекратить полеты между Минском и странами, откуда люди бегут за лучшей жизнью в Европу, и тогда Брюссель сможет урегулировать миграционный кризис на восточных границах ЕС.

В недавнем интервью американскому телеканалу CNN белорусский президент Александр Лукашенко дал отповедь на обвинения со стороны Запада о якобы вине Минска за потоки нелегалов через территорию Республики в Польшу и Прибалтику. Бацька назвал безумными утверждения Варшавы о том, что в Белоруссии беженцев кормят наркотиками, чтобы они не замерзли на границе.

