Депутат Рады призвала соотечественников экс-президента защитить его

Граждане Незалежной завидуют грузинам, поскольку у них был такой президент, как Михаил Саакашвили. С таким откровением выступила любовница беглого экс-лидера Грузии и бывшего главы Одесской ОГА депутат Верховной рады Елизавета Ясько.

Украинский парламентарий примчалась сегодня в Тбилиси, чтобы поддержать своего мужчину, который был задержан властями Республики 1 октября.

Она навестила политика в тюрьме в Рустави, сообщает телеграм-канал "Sputnik Грузия".



"Мы очень завидуем на Украине, что у вас был такой президент, как Саакашвили", – сказала пани Ясько.

По ее утверждению, украинцы очень ценят поддержку, которую Михаил Николозович сейчас получает. Сам арест представительница фракции "Слуга народа" назвала незаконным.

Одновременно соратница президента Украины Владимира Зеленского отказалась отвечать на вопросы о том, как Саакашвили оказался на территории Грузии. Зато призвала грузинов выступить в защиту бывшего лидера нации за его политические заслуги перед народом.

Накануне стало известно, что Саакашвили пробрался на родину морем в продуктовом контейнере с зеленью из Одесской области. Он прибыл в порт Поти, а оттуда через Батуми доехал до Тбилиси. Здесь его прятал на своей квартире водитель-дальнобойщик, который позже также был арестован.

Сегодня же в медиа разошлись видеокадры задержания силовиками самого Саакашвили. Судя по картинке, перед тем, как на него надели наручники, Николозович употреблял водочку, закусывая хинкали.

