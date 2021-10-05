Депутат призвал власти покинуть НАТО, чтобы восстановить суверенитет Франции

В годы правления Шарля де Голля Франция уже покидала НАТО, но в 90-е вновь вступила в военный блок. С тех пор в республике постоянно говорят о необходимости выйти из-под американского влияния. Вот и депутат Эрик Чьотти не сомневается, что Франция должна покинуть НАТО ради России.

Член Национального собрания обратил внимание читателей авторитетного издания Le Figaro, что Франция обладает ядерным арсеналом. По его мнению, в годы правления Николя Саркози другие страны считался с республикой, но следующие президенты ослабили влияние государства на мировую политику.

Парламентарий подчеркнул, что Северо-атлантический блок создавался как противовес Советскому Союзу, но сегодня, когда СССР уже не существует, Россия по инерции воспринимается в качестве врага. Чьотти отметил, что в реальности это не так.

Политик считает, что период господства США уже подошел к завершению, о чем, по его мнению, свидетельствует поражение Запада в Афганистане. Также депутат напомнил, что остальные страны НАТО не поддержали Францию во время операции в Мали.

Член НС Франции дипломатично призвал страну покинуть военно-политический блок. Он отметил, что власти должны иметь "особое мнение" и продвигать его среди других государств. Это мнение, как отметил парламентарий, должно соответствовать точке зрения де Голля.

По мнению Чьотти, больше нет необходимости противостоять России. Он даже обратил внимание, что сегодня в НАТО состоит Турция. Меж тем, как заметил парламентарий, выход из военного союза позволить Франции восстановить суверенитет.