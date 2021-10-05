Сенаторы потребовали выслать из США 300 российских дипломатов

Сенаторы потребовали выслать из США 300 российских дипломатов
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
На Смоленской площади указали об отсутствии такого количества сотрудников в Штатах

Ряд влиятельных американских сенаторов попросили президента США Джо Байдена выслать из страны 300 российских дипломатов. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте ярого русофоба, члена Республиканской партии Марко Рубио.

По его словам, данную меру Вашингтон должен применить, если Москва не согласится на расширение штата американского посольства в столице РФ, чтобы достичь дипломатического равенства.

"Россия должна выдать достаточно виз, чтобы приблизиться к паритету между количеством американских дипломатов, работающих в РФ, и количеством российских дипломатов, работающих в США", – следует из послания хозяину Белого дома.

Сенаторы назвали такой шаг разумным и взаимным.

Также в документе выражена обеспокоенность в связи с "действиями российского правительства против нашего посольства в Москве", что представляет, по разумению авторов письма, угрозу нацбезопасности и "существенно влияет на способность посольства работать".

Что именно имеется в виду, не уточняется. Возможно, в дипмиссии некому чистить унитазы и подметать прилегающую территорию, поскольку с 1 августа 2021 г. Москва ввела запрет на работу в американском посольстве граждан РФ.

В послании Байдену утверждается, что "более 400 российских дипломатов разбросаны по всей территории Соединенных Штатов, в то время как дополнительное дипломатическое присутствие США в России сейчас насчитывает только "около 100 американцев".

На Смоленской площади предположили, что таким требованием деятели Вашингтона добиваются только одного – закрытия всех загранучреждений США в России. В МИД РФ заметили, что такого количества наших дипломатов в Америке просто нет.

"Или конгрессмены, не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях, посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипсотрудников?" – заподозрили в министерстве финт счетоводов-сенаторов.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ подчеркнули, что вся ответственность за подобные шаги в отношении нашего дипкорпуса будет лежать исключительно на Вашингтоне, передает РИА "Новости".

Источник: Сайт Марко Рубио ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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