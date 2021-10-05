Экс-замминистра обороны требует разорвать дипломатические отношения с Минском

Польша должна прекратить все дипломатические отношения с Белоруссией, остановить транспортное сообщение и начать против нее военные действия. Неожиданно громкое заявление сделал бывший заместитель главы польского оборонного ведомства.

Ромуальд Шереметьев выступил с воинственной риторикой в эфире "Польского Радио". Экс-заместитель министра обороны Польши призвал власти прекратить автомобильное, железнодорожное и авиационное сообщение с Белоруссией и больше не проводить официальные встречи на высшем уровне.

Бывший высокопоставленный военный считает, что поляки должны бороться с "врагами", которые хотят убедить весь мир, что его сограждане – преступники. Он также отметил, что сегодня нет нужды вводить в Польше военное положение, однако бороться во благо государства необходимо.

Напомним, отношения между двумя государствами резко ухудшились на фоне миграционного кризиса. Варшава официально обвинила белорусские власти и лично президента Александра Лукашенко в переброске нелегалов из ближневосточных государств через государственную границу. Ранее польским властям пришлось ввести чрезвычайное положение в регионах вдоль линии соприкосновения стран.