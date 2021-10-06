У политика не осталось шансов на второй срок

Публикация скандального "досье Пандоры" всколыхнула все мировое сообщество. В частности, документы серьезно задели Владимира Зеленского. Некоторые эксперты убеждены, что после такого у него нет никаких шансов на второй срок.



В материалах рассказали о незаконных богатствах нынешнего украинского лидера. Оказалось, плотно набитая деньгами кубышка Зеленского находится в офшорах. Бывший парламентарий Верховной рады Незалежной Евгений Мураев убежден, что после обнародования такой компроментирующей информации век пана Зеленского на посту президента страны будет не долог. Переизбраться на второй срок ему же не удастся.

В эфире телеканала "Наш" Мураев отметил, что пока еще главнокомандующий Незалежной спит и видит, как бы продлить свое пребывание в президентском кресле. Так что удар от таких анонимных информаторов оказался весьма болезненным, и разрушал мечты бывшего комика. Теперь все мировое сообщество с негодованием глядит в сторону Зеленского.

"Весь мир начал его пинать и Украину в его же лице", – отметил эксперт.

Мураев считает, что громкий скандал с офшорами постараются использовать в своих интересах Соединенные Штаты Америки. Вашингтон получил еще больше власти над Зеленским и превратит его в послушный инструмент по реализации своих целей.

Впрочем, другой эксперт, юрист Евгений Лосовский и вовсе убежден, что всю эту историю с "досье Пандоры" устроили сами американские спецслужбы, либо их верные приспешники – спецагенты из Великобритании.