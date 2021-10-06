В Кремле ответили на обвинения в причастности России к росту цен на газ

В Кремле ответили на обвинения в причастности России к росту цен на газ
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Песков перечислил реальные причины кризиса на энергетическом рынке Европы

Только непрофессионалы могут заявлять о причастности России к газовому кризису в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 6 октября.

"Никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке Европы, нет и быть не может",

– подчеркнул Песков. Он пояснил, что "Газпром" выполняет все обязательства по контрактам и даже превышает их.

Причина кризиса в том, что европейцы сами не позаботились вовремя о заполнении своих газовых хранилищ на фоне восстанавливающийся после пандемии экономики. Кроме того, страны ЕС слишком понадеялись на возобновляемые источники энергии – и просчитались, так как из-за штилей в этом году существенно снизилась ветрогенерация.

Есть и другие причины, но Россия не имеет к ним отношения, подчеркнул Песков. Запись публикует "Дума ТВ".

При этом в Кремле отметили, что Россия готова со всеми партнерами вести разговор о новых долгосрочных контрактах. Но за комментариями на этот счет лучше обращаться напрямую в "Газпром", передает "Интерфакс".

Утром в среду, 6 октября, стоимость газа на спотовом рынке в Европе достигла рекордных 1900 долларов за кубометр. Премьер Венгрии Виктор Орбан, комментируя ситуацию, заявил, что его страна не испытывает таких проблем, но обвинил в кризисе Еврокомиссию, которая принимает необдуманные решения.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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