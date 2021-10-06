Кризис неизбежен, вопрос только в дате, считает аналитик

Политика Киева такова, что в ближайшее время страну накроют либо новые масштабные акции протеста, либо военные действия. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник.

По его мнению, власть в Незалежной становится все более авторитарной. Это неизбежно ведет к конфликту с крупным бизнесом и обостряет оппозиционные процессы. При этом в общении с зарубежными партнерами взят курс на изоляционизм, что грозит проблемами с внешними игроками.

"Как будем выходить в этой ситуации? Классических выходов два – или новый масштабный протест, или новая война, к сожалению",

– признал эксперт в эфире телеканала "Наш", опираясь на исторический и мировой опыт.

Он отметил, что спасти Украину могли бы досрочные перевыборы власти или качественные преобразования страны на основе общественной дискуссии. Однако украинцам ничего из этого не доступно, констатировал политолог. Таким образом, страна стоит на грани серьезного кризиса, и вопрос только в дате – когда именно грянет война или люди выйдут на улицы. Видео приводит "ПолитНавигатор".

Ранее выяснилось, что "плана трансформации Украины", на реализацию которого президент Владимир Зеленский просил колоссальную сумму денег у американского бизнеса и руководства, на самом деле не существует.