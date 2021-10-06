В Китае готовятся к третьей мировой войне из-за коалиции США и Тайваня

В Китае готовятся к третьей мировой войне из-за коалиции США и Тайваня
Фото: Walid Berrazeg / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Вашингтон продолжает расшатывать ситуацию в мире

Аналитики Поднебесной с тревогой наблюдают за действиями американских политиков в Тайване. В китайском экспертном сообществе убеждены, что новый глобальный конфликт может разразиться в любой момент – Вашингтону в сговоре с Тайванем ничего не стоит спровоцировать войну.

Местное издание опубликовало статью, в которой сказано, что военные силы Китайской Народной Республики уже перекинули к воздушному пространству Тайваня более 30 боевых самолетов. Автор отмечает, что деятели из Соединенных Штатов Америки серьезно нагнетают обстановку и активно внедряются в систему островного государства.

Если ситуация продолжит усугубляться, Пекин не будет сидеть сложа руки, убеждают местные аналитики. В статье указано, что простые китайцы не против полномасштабного вооруженного конфликта с американцами. Народ готов отстаивать свои права и интересы и не боится войны с США.

Особо сильно жителей Поднебесной раздражает "дерзкий сговор" вашингтонской администрации с представителями Тайваня (Китай считает остров своей территорией). Эскалация конфликта со стороны Вашингтона может дорого стоить мировому пространству и вылиться в реальную глобальную войну.

К слову, недавно в Китае смоделировали ядерную войну России и Евросоюза. Местные эксперты убеждены, что даже объединенные усилия европейцев не смогут противостоять в Москве.

Источник: Global Times ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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